The Lord of the Rings biće najskuplja TV serija u istoriji

Amazon je objavio da će produciranje prve sezone mega-hit serije u najavi, The Lord of the Rings, koštati čitavih 465 miliona dolara. Ministar turizma i ekonomskog razvoja Novog Zelanda, gde će se serija snimati objavio je da će to biti „najveća televizijska serija ikad snimljena“.

Da će cena snimanja biti visoka moglo se očekivati. Naime, Amazon je još 2017. godine potrošio 250 miliona dolara samo za kupovinu prava na ovu seriju, koja bi trebala da ima pet sezona. Ovim će se samo nastaviti priča o najskupljoj franšizi, jer je The Hobit (srodna The Lord of the Rings trilogija) koštala 623 miliona dolara.

Ako znamo da su serije kao što je Game of Thrones koštala „samo“ 90 miliona dolara (15 miliona dolara po epizodi), ili The Mandalorian (oko 100 miliona dolara po sezoni), jasno je da se od serije The Lord of the Rings očekuje da bude epskih razmera. Uostalom, koliko je to novca govori i činjenica da je američka Vlada planirala da u toku ove godine potroši 451 milion dolara na istraživanje Meseca, što je manje od planiranog bužeta za samo jednu sezonu ove serije. Da li će to zaista vredeti tolikog novca, ostaje nam da sačekamo. Za sada se zna da će prva sezona imati osam epizoda (što znači da će koštati nešto preko 58 miliona dolara po epizodi), a ranije je najavljeno da bi premijera mogla da bude već tokom ove godine.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet