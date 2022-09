The Mandalorian: Nova sezona, novi trejler

Prošlo je tri godine otkad je beba Joda (Grogu) okupirala pažnju javnosti, a kao jedan od junaka serije The Mandalorian. Sada je vreme za treću sezonu, a tu je i novi trejler.

Disney je najavio sveže epizode, pa su zainteresovani mogli da čuju da su tu već poznati junaci – Bo-Katan, Greef Karga, Dr. Pershing, The Armorer i naravno Grogu. Od druge sezone je prošlo već dve godine, pa su ih se mnogi uželeli. Za nestrpljive tu je i spin-off The Book of Boba Fett koji može da pomogne u boljem razumevanju priče.

Još uvek se ne zna kad tačno stiže treća sezona serije The Mandalorian, pa se pretpostavlja da će se to dogoditi u februaru 2023. godine, kao što je ranije najavljeno. U međuvremenu su tu i druge serije, na primer Andor koji će se emitovati na servisu Disney Plus od 21. septembra.

