Comcast uvodi brzine od 2.5Gbps za „milione“ korisnika

Comcast planira da do kraja ove godine omogući brzinu interneta u 34 grada širom SAD, a kasnije će proširiti svoj doseg na više od 50 miliona domaćinstava do kraja 2025. Prema saopštenju za javnost, kompanija je već počeo da uvodi brzine od 2.5Gbps preko svoje širokopojasne mreže u Kolorado Springsu, CO; Augusta, GA; Panama Citi Beach, FL; i Filadelfija, Pensilvanija.

Kupci u ovim gradovima će takođe moći da iskoriste brzine otpremanja za koje Comcast kaže da su pet do 10 puta brže od onih koje trenutno nudi. Čini se da su brzine otpremanja maksimalne na 200 Mbps, čak i sa novim Gigabit k2 planom, ali Comcast namerava da to promeni. Sledeće godine pokreće simetrične brzine što će omogućiti višestruke brzine i za preuzimanje i za otpremanje.

Dok se sa optičkim internetom očekuju simetrična otpremanja i preuzimanja, kablovski je zaostao. Ali sa DOCSIS 4.0, standardom širokog propusnog opsega koji omogućava preuzimanje do 10Gbps i otpremanje od 6Gbps, provajderi kao što je Comcast mogu omogućiti simetrične veze preko kabla. Comcast je trenutno u procesu prelaska na novi standard i postigao je brzinu otpremanja i preuzimanja od 4Gbps tokom testa u januaru.

Iako kompanije kao što su AT&T, Frontier, Verizon i Google proširuju svoje optičke mreže, usluga je i dalje u velikoj meri ograničena na korisnike koji se nalaze u oblastima metroa. Simetrične brzine na kablovskim mrežama mogu biti dobrodošla opcija za one kojima je potrebna brža veza, ali koji nisu u oblastima gde je dostupna vlakna.

Za sada, kupci koji se nalaze u Kolorado Springsu, Augusti, Panama Citi Beachu i Filadelfiji, neće morati da nadograde svoj modem da bi pristupili bržim (ali ne i simetričnim) Comcast-ovim brzinama od 2.5Gbps. Elad Nafsh, izvršni potpredsednik kompanije Comcast Cable, rekao je da će kupci morati da nadograde svoj modem kada Comcast uvede svoje simetrične usluge sledeće godine.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet