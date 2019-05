The Sims 4 besplatna za PC

Electronic Arts, kreator The Sims 4 video igre, najavio je jutros, 22. maja, da korisnici mogu da dobiju osnovnu verziju igre (prvobitna cena 39,99 evra) za tačno nula evra ako je preuzmu pre 28. maja 2019. godine, jer izgleda da ova ponuda važi samo do tog datuma. Ako ste uživali u The Sims franšizi i još uvek niste igrali The Sims 4, verovatno će vas obradovati ova vest da će igra sada biti besplatna za PC ako je preuzmete kroz Origin game store.

Za one koji su propustili višedecenijski fenomen The Sims (ako takvi postoje), to je simulacijska igra koja je u suštini kao igranje kućice za lutke. Igrači stvaraju svoje ljude (to jest “Sims”), grade im kuće, nalaze im posao, i u suštini vode ih kroz život.

Treba napomenuti da će besplatna verzija igre sadržati samo to, osnovnu verziju igre, kao i da se ne radi o besplatnoj probnoj verziji, već igru zadržavate u celosti i nakon završetka ove promocije. Ako ste se nadali da ćete dobiti ostale DLC-ove koji su objavljeni nakon igre, onda ćete morati da ih platite. Standardna verzija se nudi besplatno, dok će Digital Deluxe Edition sa svim DLC-ovima koštati 49,99 evra.

Ovo uključuje Awesome Animal Hats Digital Content, Life of the Party Digital Content, Up All Night Digital Content, i The Sims 4 Digital Soundtrack. Igra je prvobitno objavljena 2014. godine, što znači da je verovatno spremna za nastavak. Do sada je EA držala u tajnosti da li ćemo videti Sims 5, ali u međuvremenu, ako volite da igrate starije igre, besplatna verzija The Sims 4 zvuči kao dobra ponuda, a svakako ukoliko vidite da li su DLC-ovi vredni kupovine, uvek imate i tu opciju.

