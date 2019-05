Ljajić: Ne postoji osnov da Srbija raskida saradnju sa Huawei-jem

Ne postoji bilo kakav osnov da Srbija raskida saradnju sa kineskom kompanijom Huawei, rekao je za Radio slobodna Evropa (RSE) ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.

Ljajić je povodom restrikcija koje je američki Google uveo kompaniji Huawei, izjavio da Srbija ne želi da bude kolateralna šteta sukoba velikih telekomunikacionih kompanija. “Ovde se radi o sukobu dva giganta”, rekao je Ljajić i dodao da je u toku realizacija više ugovora koje je Srbija potpisala sa kineskom kompanijom. Kako je objasnio, do kraja iduće godine 750 hiljada domaćinstava biće povezano optičkom mrežom, što je upravo rezultat potpisanog dogovora sa Huawei-jem, vrednog 150 miliona evra. Istakao je da je Huawei bio “korektan partner”, te da nema potrebe da se dosadašnji nivo saradnje raskida. “Mnoge telekomunikacione kompanije u Evropi imaju slične ugovore, rade sa Huawei-jem i ne nameravaju da to prekinu, s obzirom na to da je on u ovom trenutku najveći snabdevač telekomunikacionom opremom u svetu”, rekao je Ljajić.

Nemačka je, kako piše RSE, najavila donošenje specijalnog zakona kojim bi se osigurala da Huawei neće predati podatke kineskoj državi, pre nego što dozvoli tom proizvodjaču telekomunikacione opreme da učestvuje u gradnji 5G mobilne mreže. Na pitanje da li je Srbija razmatrala donošenje sličnih mera kojima bi se regulisalo poslovanje Huawei-ja, Ljajić je odgovrio da se to u ovom trenutku ne razmatra. “U ovom trenutku to nije opcija, niti ima potrebe za donošenjem bilo kakvog posebnog zakona (lex specialis). Postoji čitav niz zakona i imamo pravni osnov ukoliko je potrebno da se na bilo koji način zaštitimo. Mislim i da to velike telekomunikacione mreže u Evropi više čine da umire vlastitu javnost”, rekao je Ljajić.

Povodom optužbi SAD-a o navodnim prisluškivanjima Huawei-ja i prenošenju osetljivih informacija vlastima u Kini, Ljajić je istakao da takvih bezbednosnih pretnji u Srbiji nije bilo. “Bezbednosnih pretnji nije bilo. Ukoliko ih u perspektivi bude, institucije će adekvatno reagovati. Za sad nema nikakve potrebe da se od toga pravi slučaj, pre nego što se na tom planu bilo šta desilo”, smatra ministar telekomunikacija.

Da podsetimo Google je suspendovao licencu kompaniji Huawei, o čemu smo već pisali na sajtu, što znači da će kineski proizvodjač mobilnih telefona ostati samo na osnovnoj verziji Android operativnog sistema. Prethodno je američka državna administracija stavila Huawei na crnu listu kompanija. Najnoviji potez će, kako se procenjuje, drastično otežati poslovanje Huawei-ja na tržištu pametnih telefona izvan Kine, s obzirom da će ovom odlukom kineski tehnološki gigant izgubiti pristup ažuriranjima Google-ovog operativnog sistema, naveo je RSE.

