TikTok i problem širenja dezinformacija

Mnoge popularne aplikacije korisnicima ne dozvoljavaju da izađu kad kliknu na neki link, već predlažu korišćenje njihovih posebno prilagođenih pretraživača. Izgleda da to nije sasvim bez posledica, pa se TikTok na primer bori sa širenjem dezinformacija koje se dobijaju kad korisnik pretražuje neki pojam.

Eksperti već neko vreme upozoravaju da pretraživači u okviru aplikacija omogućavaju praćenje korisnika, te da je TikTok najgori u tome. Niko se ne raduje aplikacijama koje prate svaki klik, a nova alatka po imenu InAppBrowser omogućava da se isprati sve što se u nekoj iOS aplikaciji dešava tokom korišćenja pretraživača u okviru aplikacija. Sada je u još jedna nevolja – širenje netačnih informacija.

Nije ovo prvi put da se TikTok nosi s ovim problemom, ali je izgleda gori nego što se prvobitno mislilo. Nedavno se pojavio izveštaj u kojem stoji da oko 20% rezultata pretraživanja na ovoj mreži uključuje netačne informacije. Uglavnom se radi o gorućim temama, što znači da je šteta ozbiljna.

Širenje laži o važnim temama (na primer o vakcinama) je ozbiljna star, jer ne samo da dezinformiše, već može da ugrozi živote. To ne znači da TikTok ne radi na tome – do sada je uklonjeno preko 350 hiljada videa koji su u vezi sa širenjem laži o američkim izborima 2020. To izgleda nije dovoljno, jer teoretičari zavera pokrivaju brojne teme.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet