Tinder će zamoliti korisnike da razmisle pre nego što pošalju uvredljive poruke

Tinder-ova najnovija bezbednosna funkcija pokušava da smanji broj poslatih uvredljivih poruka.

Funkcija se zove Are You Sure?

Kompanija planira da započne sa uvođenjem programa Are You Sure?, koji koristi veštačku inteligenciju za automatsko otkrivanje uvredljivih reči. Ako ih pronađe, program će pitati korisnike da li su sigurni da žele da pošalju tu poruku, prisiljavajući ih da naprave pauzu i razmisle pre nego što to učine. Kompanija je testirala ovu funkciju i kaže da je manje verovatno da će ljudi koji su videli upit biti prijavljeni zbog neprimerenih poruka, što Tinder uzima kao dokaz da dugoročno prilagođavaju svoje ponašanje.

Druge kompanije su koristile sličnu tehnologiju, uključujući, posebno, Instagram, koji je objavio upozorenja za potencijalno uvredljive napise u 2019. Kompanija takođe automatski sakriva komentare za koje njena AI utvrđuje da su uvredljivi i nedavno je proširila sistem kako bi blokirala reči koje bi mogle biti namrno pogrešno napisane da izbegnu filtere za komentare. Iako Tinder ne blokira poruke direktno, bar ne još uvek, nova funkcija tera da preispitaju da li je njihova poruka možda neprimerena, a to može biti dovoljno da aplikaciju učini bar donekle sigurnijom i prijatnijom.

Izvor: Theverge

Podelite s prijateljima

Tweet