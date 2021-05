Microsoft Teams konačno popravlja jednu od svojih najneugodnijih karakteristika

Hostovanje poziva Microsoft Teams-a konačno može postati prijatnije zahvaljujući novom ažuriranju koje je kompanija lansirala.

Blokirajte sve video snimke prisutnih u Microsoft Teams-u

Microsoft Teams otkrio je da će organizatori sastanaka uskoro moći da onemoguće video fidove određenih učesnika – kao i da isključe video fidove svih učesnika u pozivu. Uzbuđeni smo što ćemo uskoro objaviti mogućnost onemogućavanja svih video zapisa prisutnih i mogućnost onemogućavanja pojedinačnog video snimka jednog učesnika, napominje se u postu. Nova funkcija, za koju je Microsoft rekao da dolazi i Windows i MacOS korisnicima, zajedno sa mobilnim korisnicima na iOS-u i Android-u, trebalo bi da počne da se objavljuje krajem maja 2021. To je najnovija u nizu novih funkcija predstavljenih u Microsoft Teams-u, jer se kompanija trudi da napreduje na tržištu video poziva, posebno sada kada mnogi zaposleni prihvataju hibridni radni pristup kancelarijskom životu. Teams je nedavno pokrenuo i PowerPoint Live, koji omogućava pokretanje prezentacija direktno na sastanku Microsoft Teams-a, bez potrebe za deljenjem ekrana sa publikom.

Microsoft je takođe otkrio da će Teams uskoro automatski snimati sve sastanke, sa upozorenjem prikazanim na početku poziva da upozori korisnike da se sastanak snima, a snimak će biti dostupan za preuzimanje i preslušavanje nakon završetka poziva. Za one koji traže nešto malo veće, korisnici Microsoft Teams-a uskoro će moći da ugoste „interaktivne webinare“ za do 1.000 učesnika ili view only emitovanja za do 20.000 ljudi.

Izvor: Techradar

Podelite s prijateljima

Tweet