Torrent malver: Eksploatacija nestrpljenja

Broj malver napada koji su omogućeni preuzimanjem inficiranih piratskih sadržaja opao je za 33% tokom 2018. godine, a zbog toga što se sve više nestrpljivih korisnika okreće piratskim streaming servisima.

Cyber kriminalci torrent-e ipak i dalje vide kao plodno tle za širenje malvera na računare žrtava koje ništa ne sumnjaju, a najveći deo inficiranih BitTorrent sadržaja povezan je sa malicioznim web-sajtovima koji distribuiraju malver. Jednom kada se maliciozni torrent otvori, odmah počinje da distribuira reklamne sadržaje u web pretraživač žrtve, ili da rudari neku od kriptovaluta, te da prikuplja osetljive informacije koje se potom šalju napadaču. Tako online napadači eksploatišu poverenje i nestrpljenje korisnika, te napada maskiraju u sadržaje koji su trenutno aktuelni i privlače veliki broj gledalaca, slušalaca ili čitalaca. Budući da nova sezona serije Game of Thrones počinje ovog meseca, pretpostavlja se da će broj ovakvih napada porasti, te da će novi malveri biti maskirani u nove epizode.

Među prva tri sadržaja na listi onih koji su najčešće sadržali neki malver nalazi se upravo Game of Thrones, ali i The Walking Dead i Arrow, dok se American Horror Story pokazala kao najefektnija maska za malver, te je svaki maliciozni fajl stigao do bar tri korisnika. Trojanci (33%), download malver (21%), te adware (28%) najpopularniji su maliciozni fajlovi koji su implementirani u piratizovane epizode TV serija, a obično se nalaze u sakrivenom folderu koji se aktivira kada se pusti preuzeta epizoda.

Spas je tokom 2018. stigao u neočekivanom obliku, te se broj ugroženih korisnika smanjio usled sve veće popularnosti nelegalnih streaming servisa na kojima se sadržaji gledaju bez preuzimanja. Iako se čini da su bezbedniji, ovakvi servisi takođe mogu da distribuiraju pretnje, te na uređaje otpremaju ozbiljne varijante malvera. Korisnicima se preporučuje da koriste legalne servise kako bi izbegli opasnost, što ovi verovatno i sami znaju, ali su ipak voljni da rizikuju kako bi izbegli mesečne nadoknade za legalno gledanje sadržaja.

