Tošiba izlazi iz laptop biznisa

Toshiba je u tajnosti prodala Sharp-u svojih preostalih 19.9 procenata udela u Dynabook laptop brendu, čime je zvanično u potpunosti izašla iz poslovanja prodaje računara. Proces je započet još 2018. godine kada je istoj kompaniji prodato 80.1 procenat vlasništva, a sada je stavljena tačka na 35 godina dugo poglavlje u istoriji kompanije.

Kraj jedne duge priče

Toshiba je jedan od pionira u proizvodnji portabilnih računara. Svoj prvi primerak prenosnog računara, T1100 predstavili su davne 1985. godine i to je prvi široko prihvaćen laptop računar. On je bio model za većinu prenosnih računara sve do 1991. godine kada se pojavila Apple-ova PowerBook linija proizvoda. U poslednjoj deceniji prošlog veka, izbacili su nekoliko zapaženih linija računara, među kojima su bili Satellite, Portégé i Qosmio.

Kompanija nije objavila zašto se odlučila za ovaj korak, ali možda možemo naslutiti razlozi. Već godinama unazad dolazilo je do „pogrešnih“ koraka – Toshiba se zalagala za HD DVD standard, koga je pobedio Blu-Ray, pa je njihova nekadašnja linija multimedijalnih laptopa izgubila smisao. Takođe, rivali kao što su Dell, Lenovo, pa i Apple, prevazišli su ih u sve zanimljivijem polju ultra-prenosnih računara. Konačno, Tržište PC računara se generalno smanjuje, a konkurencija je sve jača, tako da je tu sve manje prostora za zaradu.

Gde je Toshiba još uvek prisutna?

Ipak, Toshiba i dalje ostaje jedno od velikih imena u industriji računara. Ona nastavlja da posluje u kategorijama koje se tiču štampe i storidža, a veoma su jaki i u kategoriji proizvodnje baterija. Međutim, ostaje žaljenje za činjenicom da više nećemo imati prilike da vidimo računare brendirane ovim poznatim imenom.

Izvor: Engadget

