Trajanje baterije vašeg laptopa možda opada brže nego što mislite

Većina proizvođača laptopa i procesora vas podstiče da nadogradite svoj računar, jer njegove performanse ne mogu da idu u korak sa najnovijim hardverom.

Jedan test je pokazao da je vek baterije laptopa opao za čak dva i po sata za otprilike godinu dana

Ali postoji još jedan, ubedljiviji razlog koji se uglavnom ignoriše: vek trajanja baterije vašeg laptopa će se znatno pogoršati kako vreme prolazi. Koliko će se trajanje baterije vašeg laptopa smanjiti zavisi od brojnih faktora. Do sada biste, nadamo se, trebalo da budete svesni da punjenje i pražnjenje baterije vašeg laptopa skraćuje životni vek. U idealnom slučaju, upravljanje baterijom vašeg laptopa znači da nikada ne dozvolite da se potpuno isprazni, kao ni da se potpuno napuni do 100 procenata. Više proizvođača uključuje aplikacije kako bi vas barem sprečili da napunite računar do 100 procenata.

Proverite sistemske uslužne programe koji se isporučuju sa vašim laptopom – velike su šanse da ćete pronaći relevantnu kontrolu. Dobra je ideja, posebno ako ste uvek blizu stola, da budete sigurni da je ta funkcija uključena. Možete da koristite odličnu, iako skrivenu, Windows alatku za izveštaje o bateriji da biste saznali više o tome koliko je baterije dostupno računaru, i to je brza i efikasna referenca. U suštini, zanima nas nekoliko brojeva: kako se stvarni vek baterije (punog punjenja) poredi sa projektovanim trajanjem baterije i kako se stvarni vek baterije smanjuje tokom vremena.

Srećom, Windows čuva detaljnu evidenciju upravo o tome. U ovom testu, 13. oktobra 2021. projektovani kapacitet je bio 56,3 vat-časa, dok je stvarni kapacitet bio veći: 58,4 Wh. Ali tokom godinu dana (135 kompletnih ciklusa punjenja i pražnjenja, prema Windows-u), kapacitet potpuno napunjene baterije pao je na 48,6 vat-sati, što je pad od 16 procenata. Windows takođe korisno procenjuje stvarno vreme trajanja baterije. Ovo nije tako tačno kao što možda mislite, jer način na koji koristite laptop može da evoluira tokom vremena. Ali, u celini, i dalje je generalno smisleno, a ono što je Windows rekao nije bilo ohrabrujuće: Od aktivnog trajanja baterije od 9 sati i 56 minuta u oktobru 2021. godine, Windows-ova trenutna procena je bila samo 7 sati i 31 minut trajanja baterije.

Drugim rečima, baterija laptopa je pala za skoro 2 sata i 30 minuta za godinu dana, što je procenjeno smanjenje stvarnog veka trajanja baterije za 24 odsto. Da li je ovo potpuno tačno? Teško je to proveriti, ali osnovna poenta je tačna: s obzirom da Windows primenjuje konzistentne metrike da bi došao do svog rezultata, to je dobar pokazatelj da se vek baterije laptopa u stvarnom svetu zaista smanjio za tu količinu.

Šta možemo naučiti iz ovoga?

Prvo naučite kako da koristite Windows alatku za izveštaje o bateriji. Kontrola podešavanja operativnog sistema Windows 11 (System > Power & battery) će prikazati samo stanje baterije vašeg laptopa tokom, najviše, poslednjih sedam dana, i to bez detalja o kojima ovde govorimo. Korišćenje alatke za izveštaje o bateriji zahteva otvaranje komandne linije, kucanje u liniji koda, a zatim otvaranje rezultujuće HTML datoteke u browseru – pomalo bolno, ali ništa previše zastrašujuće za običnog korisnika. Drugo, otkrijte kako da uključite pametno punjenje na računaru da biste sprečili njegovo potpuno punjenje, a samim tim i trošenje baterije. Imajte na umu da se pametno punjenje razlikuje od onoga što je poznato kao „ušteda baterije“ – ovo drugo je dizajnirano da očuva vek trajanja baterije vašeg laptopa i spreči da ostane bez struje dok ste u pokretu, prvenstveno smanjenjem njegove potrošnje energije. Pametno punjenje je sasvim druga stvar.

Treće, možda je vreme da kupite novi laptop. Ako imate, recimo, stariji Core čip 8. generacije unutar svog laptopa, on možda neće biti brz kao novi „Alder Lake“ laptop 12. generacije. Ali vaš računar se zapravo ne usporava; samo je postao sporiji u odnosu na najnovije računare. Njegov stvarni učinak može i dalje biti dovoljno dobar! Pouka ovde je da se vaša baterija aktivno degradira, i to možda brže nego što mislite.

