Kako kontrolisati Windows 11 koristeći glasovni pristup

Windows vam već dugo nudi različite načine da diktirate tekst i da se krećete po ekranu pomoću glasa.

Sa glasovnim pristupom u Windows-u 11, možete da se krećete po ekranu, izdajete komande i diktirate tekst glasom

Ali jedna nova funkcija koja je sada dostupna u operativnom sistemu Windows 11 je glasovni pristup. Koristeći glasovni pristup, možete da se krećete i komunicirate sa Windows-om izgovaranjem različitih komandi, radnji, tastera i prečica na tastaturi. Pored toga, možete da diktirate tekst u email-u, poruci ili dokumentu. Iako je ova funkcija dizajnirana za ljude koji ne mogu da koriste miša i tastaturu zbog fizičkih ograničenja, glasovni pristup može pomoći svakome ko želi da koristi Windows 11 svojim glasom. Evo kako to funkcioniše.

Kako kontrolisati Windows 11 koristeći glasovni pristup

Zahtevi

Da biste koristili glasovni pristup, potrebno je da instalirate ažuriranje 22H2 za Windows 11.

Idite na Settings, a zatim na Windows Update

Idite na Settings > Windows Update i kliknite na dugme Check for updates. Ako 22H2 ažuriranje čeka, kliknite na dugme za Download and Install. Za sada, Microsoft još uvek deli ovu ispravku postupno, tako da možda još uvek nije dostupna za vaš računar. Ako i dalje želite da preuzmete ažuriranje, idite na stranicu za preuzimanje operativnog sistema Windows 11. U odeljku za Windows 11 Installation Assistant kliknite na dugme Download now. Zatim pokrenite preuzet Windows11 InstallationAssistant.exe fajl da biste instalirali ažuriranje.

Uključite glasovni pristup

Zatim idite na Settings > Accessibility > Speech. Uključite prekidač za glasovni pristup (preview).

Podesite mikrofon

Pojavljuje se vodič za glasovni pristup koji vas traži da podesite mikrofon. Vaš podrazumevani mikrofon je prikazan na ekranu. Ako želite da podesite drugi, kliknite na dugme za Add new microphone. U suprotnom, kliknite na plavu strelicu udesno.

Kliknite na Start guide da naučite kako da koristite glasovni pristup

Pratite sve korake da biste podesili mikrofon ako se pojave. Zatim kliknite na Start guide dugme da biste naučili kako da koristite glasovni pristup. Recite: “Voice access, wake up.” Pratite uputstva da biste isprobali različite komande i opcije koristeći svoj glas.

Idite na View commands

Windows vam čestita što ste prošli kroz vodič. Da biste videli listu komandi koje možete izgovoriti glasovnim pristupom, kliknite na View commands dugme. Pojavljuje se ekran za glasovne komande za pristup. Pregledajte ili odštampajte listu da biste pročitali komande koje možete da izgovorite i kako da ih izgovorite. Takođe možete da kliknete na link na vrhu za “voice access help article” da biste videli članak Microsoft podrške o ovoj funkciji.

Probajte glasovni pristup

Sada je vreme da stvarno isprobate glasovni pristup. Prvo ćete želeti da naučite kako da uključite i isključite ovu funkciju. Recite: “Voice access, wake up” da biste prešli iz režima spavanja u režim slušanja. Recite: “Voice access, sleep” da biste prešli iz režima slušanja u režim spavanja. Da biste sprečili slušanje, recite: “Turn off microphone.” Da biste ga ponovo uključili u ovom trenutku, kliknite na ikonu mikrofona na traci sa alatkama za glasovni pristup na vrhu. Da biste isključili funkciju i zatvorili traku sa alatkama, recite: “Turn off voice access.” Da biste ponovo prikazali traku sa alatkama, vratite se na Settings > Accessibility > Speech. Isključite prekidač za glasovni pristup, a zatim ga ponovo uključite.

Krećite se kroz Windows koristeći različite komande

Zatim pokušajte da se krećete po Windows-u i da izdajete različite komande koristeći svoj glas. Možete da otvorite aplikaciju tako što ćete reći: „Open [naziv aplikacije].“ Na primer, recite: „Open File Explorer“. Kada ste u File Explorer-u, navigirajte koristeći svoj glas. Da biste otvorili određeni folder, recite: „ Double-click [ime foldera].“ Na primer, recite: „Double click Pictures“. Da biste otvorili poddirektorijum, recite: „ Double-click [ime poddirektorijuma].“ Na primer, da biste otvorili podfolder pod nazivom Wallpaper u folderu Pictures, recite: „Double-click Wallpaper“. Ako su vidljiva dva ista foldera ili podfoldera, Windows vas pita na koji mislite tako što će prikazati broj pored svake. Izgovorite broj foldera koji želite da otvorite.

Koristite glasovni pristup da otvorite određeni fajl

Da biste otvorili određeni fajl u folderu za izbor, recite „ Double-click [ime fajla].“ Na primer, da biste otvorili fajl pod nazivom Star Trek 05.jpg, recite: „Double-click Star Trek 05.jpg“.

Diktirajte tekst u dokumentu

Zatim pokušajte da diktirate tekst u dokumentu. Hajde da koristimo Microsoft Word za ovo. Recite: „Open Word“. U novom praznom dokumentu samo počnite da diktirate svoj tekst. Ne zaboravite da diktirate znakove interpunkcije, komande za navigaciju (novi red, novi pasus, itd.) i komande za formatiranje.

Ispravite greške i formatirajte tekst

Ako treba da se krećete po dokumentu da biste ispravili greške i formatirali tekst, recite stvari kao što su: „Go to top“, „Move up five times“ i „ Move after [određene reči]“. Da biste izbrisali reč, recite „Delete [reč].“ Da biste formatirali reč, izdajte određenu komandu za formatiranje iza koje sledi reč. Na primer, recite: „Capitalize you“. Ako se reč pojavljuje više puta u dokumentu, glasovni pristup prikazuje broj pored svakog pojavljivanja. Izgovorite broj pored instance koju želite da formatirate.

Sačuvajte fajl

Da biste sačuvali fajl, koristite kombinaciju komandi za navigaciju i numerisanu mrežu da biste izabrali ispravne menije i okvire za dijalog.

Zatražite pomoć ako se zaglavite

Ako se zaglavite smišljajući šta da kažete, kliknite na znak pitanja u gornjem desnom uglu trake sa alatkama za glasovni pristup. U meniju možete videti sve komande, pokrenuti interaktivni vodič i saznati više o glasovnom pristupu preko Microsoft-ovog dokumenta podrške.

Vratite se na Settings da biste promenili ključna podešavanja za glasovni pristup

Konačno, možete podesiti nekoliko ključnih opcija za glasovni pristup. Kliknite na ikonu zupčanika u gornjem desnom uglu da biste promenili mikrofon i upravljali određenim opcijama. Vratite se na Settings > Accessibility > Speech. Ovde možete da uključite i isključite pristup glasu, podesite funkciju da se pokreće svaki put kada se prijavite u Windows, naučite kako da aktivirate kucanje glasom u okvirima za tekst i koristite klasičnu alatku za prepoznavanje govora za interakciju sa Windows-om.

Izvor: Zdnet

