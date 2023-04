Trećina zaposlenih koji rade udaljeno, upotrebljava neautorizovan softver

Rad na daljinu, kao i rad od kuće postali su svakodnevica i veliki broj kompanija praktikuje ih u većoj ili manjoj meri. Međutim, to predstavlja dodatnu glavobolju za IT security odeljenja. Istraživanje koje je sprovela kompanija Lookout, koja nudi istoimenu platformu za zaštitu podataka i cloud okruženja, pokazuje da 32 procenta remote i hibridnih zaposlenih koriste aplikacije koje nije odobrio IT u njihovim firmama. Uz to, čak 92 procenta takvih radnika, obavlja u potpunosti ili delimično, poslove na svojim ličnim uređajima, koji nisu zaštićeni korporativnim zaštitnim merama.

Čak 90 procenata remote radnika pristupa korporativnim mrežama sa lokacija koje nisu njihove kuće, a prosečan broj lokacija koje jedan takav zaposleni upotrebljava je pet. Otkriveno je i da 45 procenata zaposlenih koristi iste lozinke i za lične i za poslovne naloge. Pored toga, 46 procenata zaposlenih čuva poslovne podatke na sopstvenim računarima, a ne na korporativnim uređajima ili mrežnim skladištima. Navedeno je i da svaki treći zaposleni više od polovine radne nedelje provede radeći na sopstvenim, umesto poslovnim uređajima.

Sve to rezultuje značajnim povećanjem rizika i „plodnu podlogu“ za uspešne hakerske napade. Ako IT timovi nemaju kontrolu nad uređajima kojima se pristupa mreži, to ugrožava i zaposlene koji koriste te uređaje, ali i poslovne mreže kojima pristupaju.

