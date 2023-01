Tri razloga zašto je Motorola ThinkPhone najbezbedniji telefon koji trenutno možete da kupite

Poslovni ljudi veoma su svesni vrednosti podataka koji se nalaze na njihovim telefonima, pa samim tim veliku pažnju poklanjaju njihovoj bezbednosti. Standardni telefoni koje najveći broj ljudi koristi nude određeni stepen bezbednosti, ali on nije dovoljan kako bi poslovnim korisnicima pružio maksimalnu bezbednost koju očekuju.

Zbog toga je Motorola kreirala Thinkphone – telefon namenjen prvenstveno poslovnim korisnicima sa ciljem da im pruži najviši mogući nivo zaštite dragocenih podataka. Motorola ThinkPhone donosi sveobuhvatnu zaštitu podataka zahvaljujući kompletu bezbednosnih rešenja koja se staraju da svaki važan podatak u telefonu bude na raspolaganju samo vama, i nikome drugom.

ThinkShield

Počevši od procesa dizajniranja telefona, preko proizvodnog lanca do gotovog proizvoda, Motorola se stara da je svaki deo hardvera i softvera telefona potpuno bezbedan. Pored striktne kontrole svakog elementa telefona, ThinkShield donosi i čist operativni sistem. U praksi, ovo znači da ThinkPhone ne poseduje nepotreban softver i aplikacije koje usporavaju rad telefona. Rezultat je operativni sistem koji nije opterećen duplim aplikacijama koje komplikuju njegovo korišćenje i negativno utiču na brzinu.

Pored toga što Motorola telefoni koriste gotovo čist Android, kompanija je posvećena njegovom dodatnom unapređivanju i poboljšavanju postojećih komponenti Googleovog operativnog sistema, pogotovo kada je bezbednost u pitanju. Ova unapređenja se odnose i na hardver i na softver telefona.

Primera radi, Motorola telefoni poseduju poseban osigurač koji automatski pregori kada neko neovlašćeno petlja sa ključnim sistemskim elementima kako bi signalizirao da je neko neovlašćeno upao u sistem, a tu su i posebne AI zaštite protiv malware i phishing napada.

Motorola je veliku pažnju posvetila i lakšem upravljanju uređajima, pogotovo onim namenjenim poslovnim korisnicima, a ključni elementi su prosta aktivacija uređaja u sistemu i napredna podrška za biznis korisnike.

Moto Keysafe

Moto KeySafe rešenje uključuje odvojeni procesor koji radi na Android operativnom sistemu i koji pruža dodatni sloj bezbednosti kako bi najosetljiviji podaci u telefonu imali maksimalnu zaštitu. Moto KeySafe čuva PIN-ove, šifre i kriptografske ključeve u posebnoj sredini dizajniranoj da bude otporna na bilo kakve pokušaje kompromitovanja, čuvajući podatke i spolja, i iznutra.

MIL STD 810H

Pored zaštite podataka unutar telefona, ThinkPhone štiti i vaše podatke spolja zahvaljujući MIL STD 810H sertifikatu. Sam telefon dizajniran je korišćenjem aramid vlakana koja su jača od čelika, aluminijumskog rama i Gorilla Glass Victus zaštite ekrana, kako bi lako mogao da izdrži padove sa visine do 1.25 metara.

Uz IP68 sertifikaciju, ThinkPhone je dizajniran da izdrži izloženost prašini i potopljenosti u vodi do dubine od 1.5 metara u trajanju od 30 minuta – kako nijedan podatak ne bi bio izgubljen usled prestanka rada sistema. Motorola ThinkPhone nudi i brojne druge sisteme zaštite koji se u svakom tenutku staraju da su svi važni podaci zaštićeni – poput posebne folije za ekran koja sprečava da bio sa strane može da vidi ono što se nalazi na ekranu i Think 2 Think konektivnosti koja omogućava savršenu integraciju između Thinkphone i ThinkPad uređaja.

Zahvaljujući Think 2 Think konektivnosti, kompjuter prepoznaje kada se od njega udaljite sa telefonom i automatski se isključuje kako bi sprečio da neko drugi pristupi vašim podacima.

Think 2 Think takođe olakšava kopiranje podataka, fotografija i drugih fajlova sa telefona na kompjuter, i obnuto, omogućava korišćenje naprednik kamera telefona umesto web kamere za najbolji mogući kvalitet slike i otvaranje bilo koje Android aplikacije na kompjuteru.

