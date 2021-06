Tri stvari koje imaju samo CAT telefoni

Smartfoni su prošli veliki put u protekloj deceniji. Od skromnih početaka, danas imamo moćne telefone čije specifikacije mogu da se porede sa ozbiljnijim kompjuterima. Međutim, kako je tehnologija u našim telefonima napredovala, čini se da su proizvođači telefona polako počeli da zaboravljaju na neke važne stvari.

Telefoni koje danas koristimo mnogo su moćniji i lepši, ali čini se i da su znatno skloniji lomljenju. Mnogi proizvođači su žrtvovali fizičku izdržljivost zarad atraktivnih materijala – kao što je staklo, i koji telefone čine privlačnijim, ali samim tim i manje otpornim na oštećenja usled njihovog intenzivnog korišćenja u različitim uslovima.

Tu je i sve važnije pitanje higijene. Mnogi nisu svesni da su njihovi smartfoni pravo leglo bakterija i potencijalni izvori prenosa bolesti. Iako se čišćenje čini kao najlakše rešenje, mnogi telefoni nisu otporni na detaljno pranje i korišćenje dezinfekcionih sredstava. Ipak, postoje kompanije koje podjednaku pažnju posvećuju i ovim „detaljima“, a posebno se izdvaja CAT. CAT telefoni su poznati po svojoj izdržljivosti, ali to definitivno nije jedina stvar u kojoj mogu da uživaju njihovi korisnici.

Predstavljamo vam tri stvari u kojima mogu da uživaju vlasnici CAT telefona:

Zaštita

CAT telefoni kao što je model S62 Pro poseduju IP69 i Mil-Spec 810 sertifikaciju. IP69 sertifikacija označava visoku zaštitu od tečnosti, prašine i drugih materija koje mogu dovesti do oštećenja ili kvarova. Poslednja dva broja predstavljaju nivo zaštite – prvi broj nivo zaštite od izloženosti čvrstim materijama, dok drugi označava nivo zaštićenosti od tečnosti. Maksimalan broj zaštite koji neki telefon može da ima jeste 69.

Mil-Spec sertifikacija dobija se testiranjem po standardima vojske SAD koje uključuje testove na nizak pritisak, izloženost visokim i niskim temperaturama, kiši, vlažnosti, slanoj magli (otpornost na rđu), pesku, eksplozivnoj atmosferi i vibracijama.

Higijena

Modeli CAT S42 H+, S61 i S52 poseduju unapređenu i povećanu antimikrobiološku zaštitu koja je ugrađena u njihovo kućište, što ih čini zaista parvim antibakterijskim telefonima. Svaka spoljna komponenta kućišta, koje zadovoljava najstrože vojne testove izdržljivosti, spojena je sa antimikrobiološkim srebrnim ion tehnološkim aditivom po imenu Biomaster tokom procesa proizvodnje, kako bi telefon bio zaštićen od bakterija.

Testiran po internacionalnom ISO 22196 standardu, aktivni antimikrobiološki agens dokazano sprečava umnožavanje bakterija za 80% u prvih 15 minuta i 99.9% u prvih 24 sata. Kao i svi drugi CAT telefoni, S42 H+ je vodootporan i IP68 i IP69 sertifikovan. Ne samo da potpuno može biti potopljen u toplu vodu i pran deterdžentom, već je bio izložen i ekstremnim testovima čišćenja kako bi korisnicima pružio maksimalnu izdržljivost i zaštitu najvažnijih podataka u svim uslovima.

S42 H+ je u okviru testova prebrisan izbeljivačem 3.000 puta, izložen testiranju alkoholom pod pritiskom i korišćen uz izloženost mešavini hemikalija kao što su dezinfikaciona sredstva.

Termalna kamera

Zaraza i infekcija se lako šire tamo gde se ljudi okupljaju. Tehnologija termalnog snimanja može pomoći u zaštiti ljudi na prvoj liniji borbe protiv zaraze, omogućavajući im prepoznavanje osoba s povišenom temperaturom. Cat S60 bio je prvi pametni telefon na svetu koji je imao integrisanu kameru za termičko obrađivanje pomoću Flir Lepton senzora. Cat S61 takođe uključuje senzor za nadzor kvaliteta vazduha i veći ekran.

Oba pametna telefona mogu otkriti pojedinca s povišenom temperaturom na neinvazivan način i na sigurnoj udaljenosti (Zdravstvene ustanove Velike Britanije savetuju sigurnu udaljenost od 1-2 metra). Sve fizičke stvari, uključujući ljude, zrače infracrvenom energijom koju može otkriti termalna kamera. Različite temperature na površini otkrivaju se i prikazuju kao različite boje na ekranu telefona. Tehnologija ne zahteva prirodno ili veštačko svetlo za prepoznavanje i ne zahteva fizički kontakt s ciljem da bi se očitala temperatura.



To ga čini idealnom tehnologijom za početni trijažni pregled ljudi dok prolaze pored termalne kamere na udaljenosti od jednog do dva metra (od osoblja javne službe do zaštitara, na ulazima i na recepcijama ili jednostavno kao lična zaštita kad ljudi uđu u naše domove). Povišena temperatura kože jasno će se pokazati kao kontrastna boja na zaslonu.

Bilo da vam je potrebna povećana izdržljivost telefona usled specifičnosti posla kojim se bavite, želite povećanu zaštitu od virusa i bakterija ili svestranost termalne kamere, CAT telefoni predstavljaju izbor koji će trajati godinama.

Podelite s prijateljima

Tweet