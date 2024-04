Trideseta zimska bajka

Na Kopaoniku je od 10. do 13. marta održana jubilarna 30. konferencija o računarskim naukama i informacionim tehnologijama YU INFO 2024, nacionalni informatičarski skup sa najdužom tradicijom, kao i 14. internacionalna konferencija o informacionom društvu i tehnologijama ICIST 2024.

Moderatori Miodrag Ivković i Dejan Cvetković sa učesnicima panela govore o nastanku softverskih kompanija u našoj zemlji

Od davne 1995. godine, kada je prvi YU INFO od milošte nazvan „skimpozijum“ imao svoju blistavu premijeru na Brezovici na kojoj je okupio preko 1000 učesnika, palo je i istopilo se mnogo snegova, ali je stasalo i mnogo generacija informatičara koji su oblikovali našu IKT scenu, stvarali i razvijali informaciono društvo na ovim prostorima. Zemlja u kojoj smo živeli menjala je ime, nastajale su nove tehnologije, a neke su odlazile u zaborav. Na Kopaoniku je YU INFO dočekao i bombardovanje. COVID-19 je na dve godine glavna konferencijska dešavanja preselio u virtuelni prostor, odnosno na Zoom platformu, na kojoj su se sa planine oglašavali samo najodvažniji. Plamen koji su uspeli da sačuvaju ponovo je zasjao 10. marta ove godine, kada su se u prepunom Kongresnom centru hotela Grand okupili veterani i pioniri konferencije na otvaranju još jednog jubilarnog izdanja koje je našoj najstarijoj IKT konferenciji vratilo stari sjaj.

Evidentna potreba za internacionalizacijom ali i želja informatičara iz okruženja da učestvuju na snežnoj konferenciji na najpoznatijoj srpskoj planini dovela je do uspostavljanja paralelne međunarodne konferencije ICIST (International Conference on Information Society and Technology) na kojoj se radovi izlažu na engleskom jeziku, a zbornik se od 2023. godine štampa i kao izdanje Springer’s Lecture Notes Book. Otvaranje nacionalne i internacionalne konferencije bilo je zajedničko, a osnivač konferencije prof. dr Miodrag Ivković na binu je pozvao prof dr. Dražena Draškovića, zaduženog za programski sadržaj konferencije YU INFO i prof. dr Milana Zdravkovića, koji je predstavio program ICIST-a, kao i prof. dr Miroslava Trajanovića, idejnog tvorca specijalnih konferencijskih programa.

Uvodna predavanja su uvela učesnike konferencije u najnovija dešavanja u oblastima biosensinga, digitalne transformacije i generativne veštačke inteligencije

Konferencije je zvanično otvorila dr Jelena Begović, ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, koja je posebno naglasila važnost razvoja inovacionog ekosistema koji obuhvata sve od teorije, preko tehnoloških transfera, do novih proizvoda i usluga, čemu je bio posvećen poseban program prvog dana konferencije, pod nazivom „Srbija, zemlja nauke, zemlja inovacija“. Uvodna predavanja prof. dr Vladimira Crnojevića (FTN i Biosens institut, Novi Sad) i člana SANU prof. dr Vladana Devedžića sa FON-a uvela su učesnike konferencije u najnovija dešavanja u aktuelnim oblastima biosensinga, digitalne transformacije i generativne veštačke inteligencije.

Uz preko 350 učesnika koji su izlagali oko 170 radova u 7 sesija na srpskom i 8 sesija na engleskom jeziku, poseban ton konferenciji su dale četiri panel diskusije. Veliku pažnju privukli su moderator Dejan Cvetković i panelisti Miodrag Mirčetić i Vladan Atanasijević u sučeljavanju stavova o ulozi veštačke inteligencije u razvoju softvera u budućnosti, dok su se Goran Đaković, Milomir Gligorijević i Vladimir Popović uz moderatore Miodraga Ivkovića i Dejana Cvetkovića i uz dozu nostalgije podsetili na početke Interneta i softverskih kompanija u našoj zemlji, uz zajedničko ubeđenje da su informatičari pozitivni i srećni ljudi. Panel o trendovima digitalizacije u energetici vodio je prof. dr Mileta Žarković, dok su o sajber bezbednosti i izazovima u zaštiti sistema razgovarali moderator dr Dražen Drašković i panelisti dr Slavko Gajin, dr Maja Vukasović i Bojan Marinković.

Svako konferencijsko veče bilo je začinjeno bogatim društvenim programom, od vinske Večeri dobrodošlice (vinarija „100 žena“), preko rok žurke (So So bend) do zajedničkog uživanja u zvucima harmonike Saše Smiljkovića u Klubu A. Dok je prvi konferencijski dan počeo po suvom, prolećnom vremenu, poslednji je doneo dovoljno snega za skijanje, pa je učesnicima bilo žao da se raziđu i odvoje od belih staza. Ostaje da se nadamo da ćemo 30 godina od prve konferencije proslaviti sa još više snega i novih mladih snaga sa naše IT scene.

Autor: dr Jelica Protić

