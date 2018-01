Tehnologija koja radi za vas

Tehnologija je tu da vam olakša život. Lepo zvuči, ali nije uvek tako. Naučimo da na još neki, inovativan i koristan način iskoristimo telefone, tablete i računare i tako zaista život učinimo lakšim, a rad efikasnijim. A da se usput i malo zabavimo…

Bezbednost na prvom mestu

Ne bismo da širimo strah, ali nije naodmet podsetiti se da hakeri vrebaju na najneočekivanijim mestima. Ne prođe nedelja da se ne objavi neki problem sa izgubljenim podacima, hakovanim sistemima ili prevarenim korisnicima računara. Treba otvoriti četvore oči kako biste se zaštitili, naročito kada se nalazite na javnom mestu.

Prava i zamalo prava mreža

Jedna od čestih prevara koje hakeri upotrebljavaju jeste osmišljavanje sajta koji izgleda (gotovo) identično kao i zvanični sajt čije korisnike žele da prevare. Takav sajt ne samo što je vizuelno veoma sličan originalnom, već se i zove gotovo isto. Retko bi kao primetio da pcpres.rs, pc‑press.rs ili pc.press.rs nisu zvanični domeni našeg časopisa (pcpress.rs), naročito ako bi bili slično dizajnirani i kada bi se na njima nalazio sličan sadržaj. Zamislite sad situaciju kada bi na tim sajtovima postojala ponuda, recimo, da ostavite lične podatke, a da zauzvrat dobijete besplatnu pretplatu na PC. Deluje primamljivo! Da ste prevareni shvatili biste tek nakon nekog vremena, kada „obećani“ časopisi ne bi stigli na vašu adresu. Umesto da vi dobijete besplatan časopis, hakeri su besplatno dobili vaše podatke koje mogu da iskoriste za svoje potrebe ili da ih prodaju trećim licima.

Kao što postoje phishing sajtovi, postoje i javne phishing mreže. Kada se nalazimo na javnom mestu, obično se po automatizmu „kačimo“ na najjači otvoreni Wi‑Fi signal na toj lokaciji, ne razmišljajući o posledicama. A kako ćete prepoznati da li je na nekoj lokaciji postavljen phishing hot‑spot? Obično se to može pretpostaviti kada se na istoj lokaciji „hvata“ nekoliko veoma sličnih besplatnih bežičnih signala, kao na primer, hotel‑guest i hotel‑gost. Problem je što tu teško možete da utvrdite koja je mreža legitimna, a koja lažna, naročito ako obe zahtevaju unos nekih ličnih podataka da bi se dozvolila njihova upotreba i ako nema u blizini nekog od zaposlenih… Nekad je sigurnije preskočiti takve mreže, nego rizikovati da vas hakeri na nekoj od njih „upecaju“.

Bezbedna i nebezbedna mreža

Kada naiđete na malopre opisanu situaciju, najsigurnije je da probate da se povežete na neku od zaključanih bežičnih mreža. Kada je mreža zaključana, kako joj pristupiti, naročito ako ne postoji niko ko bi vam saopštio šifru? Tu na scenu mogu da stupe aplikacije za mobilne telefone, kao što su Instabridge ili WiFi Free. Obe aplikacije poseduju baze sa šiframa za ogroman broj javnih, zaključanih mreža (u restoranima, kafićima, hotelima, prodavnicama, tržnim centrima…) koje se automatski ili ručno upisuju za odabranu mrežu. U ovim aplikacijama možete da vidite i brojne ocene korisnika za odabranu bežičnu mrežu, pa je mogućnost odabira pogrešne (phishing) mreže svedena na minimum.

Napravite sopstvenu mrežu

Kada se nalazite na putu, u hotelu, dodatni stepen sigurnosti možete da ostvarite tako što ćete kreirati svoju bežičnu mrežu pretvarajući laptop u sopstveni hotspot. U većini hotelskih soba, pored bežičnog, postoji i LAN pristup Internetu koji ćemo iskoristiti da napravimo ličnu bežičnu mrežu. Prvi korak je da kablom povežete svoj računar na Internet. U Windows‑u 10 možete da odete u Settings / Network & Internet / Mobile Hotspot, gde se bira tip mreže i unosi šifra za pristup. Kod Mac OS sistema, idite u Apple Menu / System Prefferences / Sharing i kliknite na Internet Sharing box. Odaberite vrstu konekcije koju želite da delite, na koji način želite da je delite (Wi‑Fi). U Wi‑Fi options unesite ime hotspot‑a i dodelite mu pristupnu šifru.

Sakrijte se iza zida

Povezivanje računara direktno na mrežu nije dobra praksa. Hakeri konstantno „bombarduju“ IP adrese u potrazi za nekom koja nije zaštićena kako bi provalili u sistem i iskoristili ga za svoje namere. Zato je upotreba firewall‑a danas praktično neophodna, jer on obezbeđuje zaštitu upravo od pomenutih pokušaja napada. Hardverski firewall uvek je bolja opcija, ali i softverska varijanta u kućnim uslovima može da obavi posao.

Anonimna korespondencija

E‑mail nije osmišljen da bude zaštićen. Zato i dobijamo mnogo spam poruka. Srećom, postoje servisi koji će omogućiti zaštićenu i sigurnu komunikaciju, a jedan od njih je ProtonMail (www.protonmail.com). Taj servis radi na principu šifrovanih poruka, kao i javnih i tajnih ključeva. Pošiljalac poruke koristi javni ključ da zaključa poruku pre slanja, a primalac koristi privatni ključ kojim „vraća“ poruku u čitljivo stanje. Pošto su podaci šifrovani tokom transporta, rizik od provale je eliminisan u najvećoj mogućoj meri.

Osnovni servis koji nudi Protonmail je i dalje besplatan, dok se svi dostupni servisi stavljaju na raspolaganje korisniku nakon plaćanja prihvatljive mesečne pretplate.

Kriptovana komunikacija

Znamo da mnoge svetske bezbednosne agencije nadgledaju i prate komunikaciju na globalnom nivou. Zbog toga se sve više korisnika odlučuje za alternative WhatsApp, Viber ili Skype aplikacijama, koje donose veći stepen privatnosti. Među takvim aplikacijama nalaze se i sve popularniji Telegram i Signal.

Telegram je besplatna aplikacija za komunikaciju, koja se lako sinhronizuje na svim uređajima koje posedujete. Veoma je popularan u Zapadnoj Evropi, naročito u Nemačkoj. Za manje od tri godine dostigao je više od 100 miliona korisnika, prvenstveno zahvaljujući tome što se kompletna komunikacija (uključujući chat, grupe, prenos multimedijalnih fajlova…) ostvaruje kriptovanim putem, kombinacijom 256‑bitnog simetričnog AES algoritma, 2048‑bitne RSA enkripcije i razmene Diffie‑Hellman sigurnosnog ključa. Na taj način obezbeđena je sigurnost svih vidova komunikacije, što korisnici očigledno žele i cene.

Aplikacija Signal postoji nešto duže, oko tri i po godine, mada je nešto manje popularna od Telegram‑a. Za sada ima između 5 i 10 miliona korisnika, a kao i kod prethodne aplikacije, kompletna komunikacija između povezanih korisnika obavlja se na potpuno zaštićen način. Obe aplikacije dostupne su za Android, iOS i Windows operativne sisteme.

Otvorite prozore

Windows je najzastupljeniji operativni sistem i stoga problemi u njegovoj upotrebi dotiču najveći broj korisnika računara. On je, čak i nakon čiste instalacije, opterećen mnogim programima i procesima koje nikad nećete koristiti. Pripremili smo nekoliko saveta kako da vaš računar „prodiše“, kao što biste i vi došli do svežeg vazduha nakon što otvorite prozore u prostoriji koja je dugo bila zatvorena…

Deinstalacija nepotrebnih programa

Bespotrebni programi koji se nalaze u samom Windows‑u, ali i programi koje instaliraju proizvođači računara (bloatware), već dugo predstavljaju problem za korisnike. Retko ko ih koristi, tako da nepotrebno troše resurse, pa makar to samo bio prostor na disku, mada se oni često podižu zajedno s Windows‑om, pa troše i procesorsko vreme i memoriju. Da biste ih se oslobodili, idite na Start, pa kliknite opciju All Programs. Takođe, možete u polju za za pretragu da upišete Programs and Features. Kliknite na rezultat i dobićete listu svih instaliranih programa. Prođite kroz nju, pa sve programe koji vam nisu potrebni deinstalirajte.

Ograničite broj procesa

Mnogi programi u Windows‑u prilikom instalacije postavljaju pojedine procese koji se pokreću zajedno sa operativnim sistemom, iako za tim suštinski nema potrebe. Većina služi samo da bi se sam program brže pokrenuo prilikom poziva, jer su pojedini njegovi delovi već u memoriji. Osim što se time usporava pokretanje računara, ovi procesi često ne služe ničemu dok se ne pozove pripadajući program, pa se mogu bez problema ukloniti iz te liste.

Da biste to uradili, pozovite Task Manager (najlakše je putem Ctrl+ Shift+Esc prečice na tastaturi) i odaberite tab Startup. Tu će se izlistati svi programi koji se pokreću zajedno s Windows‑om, kao i kakav uticaj imaju na brzinu pokretanja OS‑a. Upoređujući taj podatak sa imenom programa, lako možete da utvrdite ima li smisla da njegovi servisi budu stalno aktivni ili ih možete ukloniti iz ove sekcije.

Raširite se

Dva monitora svakako su bolja nego jedan – donose više prostora za aplikacije i pregledniji prikaz. Ako nemate dva monitora, Windows 10 nudi opciju virtuelnog desktop‑a, čija je funkcionalnost prilično blizu tome. Da biste otvorili novi desktop, dovoljno je da kliknete na multiscreen ikonu u donjem levom uglu (odmah pored ikone za pretragu, kod Start menija). Ona će prikazati sve trenutno aktivne prozore, ali i još jednu opciju, koju retko ko primeti – New Desktop, pozicioniranu u donjem desnom uglu ekrana. Tu onda možete da raspodelite koji će se prozori prikazivati na jednom, a koji na drugom desktop‑u i tako sebi olakšati i organizovati rad.

Rotirajte monitor

Ovaj savet ograničen je na korisnike koji imaju više monitora, od kojih je neki možda i s Pivot funkcijom. Ukoliko poželite da rotirate sliku na nekom od tih monitora, to možete da uradite i prečicom na tastaturi. Pritisnite Ctrl + ALT + D i istovremeno neku od kursorskih strelica – strelica nadesno rotiraće ekran 90 stepeni udesno, strelica nagore obrnuće ekran naopako…

Protresite se

Ova opcija bila je dostupna još od Windows‑a 7 ali je retko ko koristi. Osmišljena je kao brz način za „čišćenje“ desktop‑a od prenatrpanosti otvorenim programima. Za razliku od Show Desktop opcije koja minimizuje sve otvorene prozore, ova opcija uklanja s desktop‑a sve prozore osim odabranog. Dakle, kliknite na Title deo prozora koji želite da sačuvate i uhvatite ga kao da želite da ga premestite na neku drugu poziciju. Umesto toga, „zatresite mišem“ taj prozor levo‑desno nekoliko puta i svi ostali prozori će „popadati“ (minimizovaće se) u Taskbar. Kada naredni put prodrmate isti prozor, svi ostali prozori vratiće se na svoje pređašnje pozicije. Zgodna sitnica, zar ne?

Zaštitite se

Ransomware je danas jedna od najvećih pretnji po računare. Kad hakeri šifruju vaše važne podatke nastaje ogroman problem, naročito ukoliko nemate rezervne kopije. Zato je u Windows‑u 10 implementirana opcija koja donekle može da zaštiti od ovih napada. U pitanju je deo Windows Defender Security Center aplikacije smešten u Settings delu programa, nazvan Controlled Folder Access. Aktiviranjem ove opcije štite se fajlovi i folderi od menjanja putem neautorizovanih aplikacija. Ova opcija podrazumevano štiti foldere Documents, Pictures, Movies i Desktop, dok se ostali folderi mogu dodati ručno.

Nove jabuke i nove opcije

Novi iPhone je stigao, a s njim i novi iOS koji ga pokreće. S obzirom na to da „jabuke“ i na našim prostorima imaju veliki broj pristalica, pokušaćemo da im kroz ovih nekoliko saveta olakšamo upotrebu novog operativnog sistema…

Oslobodite prostor

Objektivan „problem“ sa Apple telefonima jeste to što predstavljaju zatvoren sistem, koji nije moguće memorijski proširiti. Kod nas je to još uočljivije, jer zbog nedostatka novca ljudi uglavnom kupuju varijante s najmanjom količinom skladišne memorije, što se vrlo brzo pokaže kao veoma ograničavajući faktor. Zato, kada se na vaš iPhone instalira iOS 11, prva stvar koju bi trebalo da uradite jeste da odete u Settings / General / iPhone Storage / Offload Unused Apps. Ta opcija obrisaće automatski sve aplikacije koje ne koristite, ali neće dirati podatke koji su povezani s njima. To znači da ćete u nekom kasnijem trenutku moći ponovo da instalirate istu aplikaciju i da je koristite kao da je uvek bila na telefonu – a u međuvremenu, oslobodićete prostor za neku drugu namenu.

Lepa kao slika (ekrana)

Kod iOS‑a, pravljenje screenshot‑a oduvek je bilo jednostavno. Potrebno je samo da se istovremeno pritisnu Power i Home (kod iPhone‑a X umesto Home tastera koristi se Volume Up) i slika ekrana automatski se snima u Photos. Sada je dodat jedan međukorak – na ekranu će se pojaviti umanjena sličica screenshot‑a. Ako tapnete na nju, otvoriće se novi ekran sa editorom u kome slika može da se kropuje i edituje, da se dopiše neki tekst… i da se tek nakon toga snimi u Photos.

PDF Web stranica

Čuvanje Web stranica nije tako jednostavno kao što izgleda, naročito ukoliko je potrebno da se pripreme za štampu. Zato je mnogo zgodnije da se takva stranica odmah prebaci u PDF format. Safari ima opciju koja će to uraditi. Kliknite na Share (predstavljen ikonom sa strelicom nagore). U donjem redu ikona koje se prikažu, „svajpujte“ nalevo dok se ne pojavi opcija Create PDF.

Kontrolni centar

Svajp od dna ka vrhu ekrana na iPhone‑u otvara Control Center. Problem je bio što je u ranijim verzijama iOS‑a taj prikaz bio ograničen samo na kontrole koje je Apple želeo da prikaže. I sada je ista situacija s mrežnom konekcijom, audio‑reprodukcijom, deljenjem ekrana, podešavanjem osvetljenja i jačine zvuka, ali ostale stvari možete da podesite prema potrebama. Da biste dodali neke kontrole u kontrolni centar, idite u Settings / Control Center. Tu možete da podesite kontrole za obaveštenje o stanju baterije, veličine teksta, štoperici, deljenju ekrana, govornim memo porukama, notesu… Da biste neku opciju dodali u kontrolni centar, tapnite na zeleno dugme označeno plusom, odnosno na crveno „minus“ dugme ukoliko želite da isključite tu opciju. Za organizovanje redosleda dovoljno je da ih prevučete na željene pozicije.

Video snimak ekrana

Jedna od najboljih novih funkcija skrivenih u iOS‑u jeste Screen Recording. Da biste joj pristupili, potrebno je da dodate taster u Control Center, iz menija Settings / Control Center / Customize Controls. Svajpujte ekran nagore da biste otvorili Control Center, pritisnite okruglo dugme i počeće odbrojavanje od tri sekunde pre nego što iPhone počne da snima sve što se dešava na ekranu. Tokom snimanja, na vrhu ekrana stajaće crveni baner sa obaveštenjem da je u toku snimanje. Ovo je odličan način da se pokaže kako neka funkcija radi. Video se snima u Photos i možete da ga delite. Takođe, možete da uz video dodate i audio (koristite 3D Touch, kada će vam se pojaviti nova opcija za uključenje mikrofona). Snimljeni video lako možete da skratite pomoću ugrađenog alata za editovanje.

Specijalni efekti

iOS 10 je predstavio mogućnost slanja iMessages drugim korisnicima iPhone‑a uz upotrebu specijalnih efekata. Ona postoji i u iOS‑u 11, a sada su dodata dva nova efekta: Echo i Spotlight. Da biste koristili efekte, prvo otkucajte poruku, držite pritisnut taster za slanje i selektujte opciju na vrhu ekrana. Pojaviće se dostupni efekti, a među njima i novi. Echo daje višestruki prikaz vaše poruke (što izgleda veoma efektno, naročito kada ona poseduje emotikone), a Spotlight fokusira svetlo na poruku.

Tastatura za jedan prst

Sada postoji mogućnost prilagođavanja tastature za kucanje jednom rukom i jednim prstom (palcem). Telefoni su danas postali preveliki da bi se u istoj ruci držali i istovremeno kucao tekst palcem te ruke, pa je Apple rešio da tastaturu malo sabije kako bi omogućio i tu funkcionalnost. Da bi se aktivirala ova tastatura, potrebno je da se drži pritisnuta ikona sa emotikonima, nakon čega će se prikazati meni s nekoliko opcija, među kojima su standardna, kao i levo, odnosno desno orijentisana tastatura. Ukoliko želite da ovakva jednoručna i jednoprsta tastatura bude stalno aktivna, idite na Settings / General / Keyboard / One Handed Keyboard i odaberite levu ili desnu tastaturu.

Poziv upomoć

U iOS‑u postoji funkcija poziva upomoć, koja je dizajnirana da brzo i diskretno uspostavi telefonski poziv sa hitnom službom. Korisnik može sam da definiše broj koji će se tom prilikom pozivati (policija, hitna pomoć, neko od ukućana…). Aktiviranje ovog poziva ostvaruje se pet puta uzastopnim brzim pritiscima na Power taster telefona. Postoji čak i mogućnost aktiviranja upozoravajućeg zvuka pre ostvarivanja samog poziva, verovatno da bi se eventualno upozorila i oterala osoba koja predstavlja pretnju.

Chat sa Siri

Pre iOS‑a 11, jedini način za komuniciranje sa Siri bio je glasovnim putem, a sada je to moguće i tekstualno. Idite u Settings / General / Accessibility / Siri / Type to Siri. Kada poželite da priupitate nešto Siri, držite Home na uobičajen način, samo što će ona umesto da vas sluša, otvoriti tekstualni boks u kome možete da otkucate poruku. Odgovor ćete dobiti kao i uvek – audio‑putem i prikazom na ekranu. Naravno, u bilo kom trenutku tokom tekstualne komunikacije možete da „naterate“ Siri da prihvati vaše glasovne komande – aktiviraćete ih nakon što izgovorite Hey Siri.

Google trikovi

Google je svakako nezaobilazna tačka kada se radi o bilo kom tehničkom uređaju koji ima pristup Internetu. Saveti koje ćete pročitati u nastavku primenjivi su i na telefone i na računare, nezavisno od operativnog sistema…

Kako da se ne upecate…

Gmail je servis koji je često zloupotrebljen za velike phishing napade, ciljajući na korisnike koji bi nehotice otvarali linkove sa malicioznim sadržajima. Google je uočio taj problem i omogućio je malo viši stepen zaštite za Android. Kada se u poruci nalazi neki sumnjiv link i kada se na njega klikne na Android telefonu u Gmail aplikaciji, Google izbacuje pop‑up upozorenje: Warning: phishing (web forgery) suspected. Ova poruka iskočiće i na neke očigledno pouzdane linkove, ali Google se ovde izgleda vodio starom srpskom poslovicom „Bolje sprečiti nego lečiti“.

Plaćanje i primanje novca

Google je povezao Wallet sa Gmail nalogom kako na računarima, tako i na telefonima. Sada je moguće putem mail‑a poslati ili primiti novac, a maksimalan iznos je 9,999 dolara. Wallet se otvara klikom na znak za dolar ($) koji se pojavljuje u donjem delu new message prozora. Ako ne vidite ovu opciju, ne paničite – za sada je dostupna samo u SAD i Velikoj Britaniji, a vi je možete dobiti samo ukoliko upotrebite neki VPN servis. Ali znajući Google, verujemo da će uskoro početi da širi primenljivost ove opcije i na druge regione, uključujući i našu državu. Pa da se pripremimo na vreme…

Prečica do prečica

Gmail podržava veliki broj prečica – praktično sve što želite možete da uradite ne skidajući ruke s tastature. Da ne bismo trošili prostor objašnjavajući svaku prečicu ponaosob, dajemo vam prečicu do liste svih prečica koje možete da iskoristite tokom rada sa Gmail‑om. Na adresi visual.ly/community/infographic/how/minimalistic‑gmail‑cheat‑sheet nalazi se zgodan infografik koji lepo objašnjava šta i kako pritisnuti da bi se obavila neka operacija.

Uvoz poruka

Verujemo da znate da svoj Gmail nalog možete da povežete sa Outlook‑om i drugim offline mail klijentima. Ali, da li ste znali da svoje druge (POP3) mail servere možete da „preusmerite“ na Gmail? Da biste to uradili, idite u Settings / Accounts and Import / Check mail from other accounts. U Gmail možete da uvozite do pet drugih mail naloga.

Ne filtrirajte, blokirajte!

Jedan od najvećih problema korisnika računara danas je količina spama koji primaju na dnevnom nivou. Iako možete da ih lako označite kao spam, oni će i dalje stizati u vaše sanduče. Zato je sada u Gmail‑u omogućena potpuna blokada korisnika od kojih ne želite da primate poštu. Otvorite poruku koju ne želite da primate, u gornjem desnom uglu kliknite na More drop‑down listu (odmah pored Reply tastera) i odaberite opciju Block [ime korisnika].

Gmail i folderi

Gmail ne dozvoljava da grupišete mail‑ove po folderima. Umesto toga on ima label‑e, koji su u funkcionalnom smislu slični. Poruke možete da prevučete u label‑e, kao i da ih arhivirate u njima, za kasniju upotrebu. A ako kasnije zatreba da se aktivira neka od poruka prebačenih u label‑e, uvek možete da ih odatle ponovo prevučete u glavni Gmail radni prostor i odatle nastavite konverzaciju.

Adresa PLUS…

Verujemo da svi znate da Google u svojim Gmail nalozima ignoriše tačku. Njemu je sasvim svejedno da li se adresa piše, na primer, pcpress@gmail.com, pc.press@gmail.com ili p.c.p.r.e.s.s.@gmail.com – sve to smatra istom e‑mail adresom. Ali, da li ste znali da sve nakon znaka „+“ u adresi ignoriše (do znaka @). Drugim rečima, biće mu isto da ste napisali pcpress@gmail.com pcpress+pretplata@gmail.com, pcpress+redakcija@gmail.com… Svi e‑mai‑ovi stići će u sanduče pcpress@gmail.com. Zašto bismo onda pravili adrese sa plusom? Zato što nam omogućavaju da mnogo efikasnije filtriramo poruke.

Evo jednog praktičnog saveta: kada se prijavljujete na neke newsletter liste, možete to da učinite sa svojim osnovnim Gmail nalogom kome ćete dodati +newsletter. Takve virtuelne naloge možete da napravite u neograničenom broju, praktično za svakog korespondenta zasebno, što će vam kasnije olakšati filtriranje i pretragu u mail‑ovima. Jedini potencijalni problem jeste to što ne prihvataju svi mail serveri dodatne znake u adresi kao što je „+“, ali tu uvek možete da koristite osnovnu Gmail adresu.

Otvaranje zatvorenog

Sigurno vam se desilo da greškom zatvorite neki tab u Chrome‑u. Ne morate da se zbog toga nervirate jer Chrome dozvoljava da ponovo otvorite zatvorene tabove. Samo se pozicionirajte na neki od otvorenih tabova, kliknite na njega desnim tasterom miša i odaberite opciju Reopen closed tab. Isti efekat dobićete i prečicom na tastaturi Ctrl+Shift+T (na Windows‑u) ili Command+Shift+T (na Mac‑u). Možete više puta ponoviti ove komande, a tabovi će se otvarati u obrnutom redu u odnosu kako su zatvarani (LIFO – Last In, First Out). Napomenućemo samo da ovo ne radi ukoliko Chrome koristite u inkognito modu.

Pretraga bez kucanja

Chrome dozvoljava da pretragu na Google‑u obavite bez kucanja reči ili fraza. Kada na nekom sajtu pronađete reč ili frazu za koju želite da saznate više detalja, dovoljno je da ih obeležite i drag&drop metodom prevučete u adresno polje. Pre toga obrišite sadržaj u adresnom polju, jer Google novu reč ili izraz dodaje kao dopunu postojećem sadržaju. Druga, još lakša, varijanta jeste da označite frazu koju želite da pretražite, kliknete na nju desnim tasterom miša i iz padajućeg menije odaberete opciju za pretragu.

Link na desktop‑u

Jedna od zaista elegantnih funkcija u Chrome‑u jeste dodavanje klikabilnog linka na desktop. U gornjem desnom uglu kliknite na tri tačke da otvorite meni sa opcijama. Odaberite More tools / Add to desktop. Otvoriće se pop‑up prozor u kome možete da promenite ime linka, kao i da čekirate opciju da se stranica otvori u zasebnom prozoru. Na taj način dobićete novu prečicu na desktop‑u. Ona će funkcionisati kao neka vrsta osiromašenog Chrome‑a koji će prikazivati samo tu snimljenu stranicu.

Putovanje kroz vreme

Da li ste znali da Google Maps omogućava da putujete kroz vreme? Doduše samo u prošlost… Kada koristite Street View opciju, pogledajte da li u gornjem levom uglu postoji ikona u obliku časovnika. Ako je ima, to znači da je tu lokaciju više puta snimio Google Street View automobil, pa možete da vidite kako je ona izgledala i kako se menjala tokom vremena. Za poznatije lokacije u Americi možete da pronađete i desetak fotografija, a prve su snimljene pre čitavu deceniju. Za veće evropske gradove najčešće ćete moći da se „vratite“ nekoliko godina unazad, dok u Srbiji ta opcija još uvek nije dostupna – kod nas su ulice za sada snimljene samo jednom.

Saobraćaj uživo

I desktop i mobilna verzija Google Maps‑a sposobne su da prikazuju stanje u saobraćaju, u realnom vremenu. To su podaci koji se prikupljaju na posredan način – prati se ogroman broj uređaja povezanih na Internet i njihova brzina kretanja na određenim lokacijama. Na osnovu tih podataka procenjuje se stanje saobraćaja na datoj lokaciji, da li je na nekoj saobraćajnici gužva, zastoj ili je protok vozila normalan. Ti podaci mogu da se vide na Google mapi tako što ćete kliknuti na opcije (u gornjem levom uglu mape) i odabrati Traffic. Osim trenutnih rezultata, postoji i mogućnost da se prikaže trend saobraćaja u zavisnosti od odabranog vremena, što je zgodna varijanta kada poželite da proverite koje ulice su obično najprohodnije tokom jutarnjih i popodnevnih špiceva.

Daljinar

Google Maps je odličan alat za merenje razdaljine. Kada na nekoj lokaciji kliknete desnim tasterom miša, dobićete u meniju opciju za merenje udaljenosti (početna tačka). Odaberite drugu tačku koja će biti završna tačka i na mapi će se automatski prikazati udaljenost. To je najkraće, pravolinijsko rastojanje koje najčešće nije relevantno. Zato uhvatite liniju daljinara i povucite je do putanje kojom hoćete da prođete. Linija će se izlomiti i obračunaće se nova udaljenost. Ovaj postupak možete da ponovite koliko god puta želite, sve dok ne dođete do najpribližnije putanje kojom stvarno želite da prođete. Zaista korisna opcija za brz pregled udaljenosti, bez aktiviranja GPS‑a na telefonima.

Brza pretraga slike

Kada želite da potražite dodatna dokumenta sa slikom koju ste videli na nekoj Web stranici, pozicionirajte kursor na nju, pritisnite taster S i zatim kliknite desnim tasterom miša. Rezultati pretrage prikazaće se u novom prozoru.

Od svega pomalo

Postoji još mnogo stvari koje je moguće uraditi na lakši, brži i jednostavniji način, bilo da se radi o računarima ili telefonima. Ne možemo ih sve predstaviti ni prikazati, ali smo probrali nekoliko interesantnih, koje će vam pomoći da optimizujete rad.

Uklonite Twitter dosadnjakoviće

Kao i sve društvene mreže, Twitter pati od „bolesti“ nazvane spameri i botovi. Da biste filtrirali i ograničili vašu interakciju s njima, idite u Settings / Notifications i uključite Quality Filter. Twitter nije objavio detalje kako ova opcija radi, sem da koristi široki spektar analiza kako bi procenio da li je određeni nalog (odnosno ponašanje na nalogu) stvarno ili generisano veštačkom inteligencijom.

Ko se loguje na vaš Facebook nalog

Ako sumnjate da neko drugi koristi vaš Facebook nalog bez vašeg znanja, to možete da proverite u podešavanjima. Pod Security and Logins sekcijom postoji opcija Where You’re Logged In, u kojoj se nalazi lista svih nedavnih logovanja na vaš nalog, sa svih lokacija i uređaja. Takođe, možete da vidite i detalje šta je tada rađeno. Ukoliko su vam neka od lokacija ili upotrebljeni uređaj, browser ili aktivnost nepoznati, možda neko koristi vaš nalog bez vašeg znanja.

Ipak, imajte na umu da Facebook često greši po pitanju lokacije, pa svakako uparite i proverite više podataka pre nego što donesete odluku da li ste to bili vi ili neko drugi. Između ostalih stvari, imate mogućnost da se odavde odjavite sa Facebook‑a na odabranoj lokaciji, što je zgodno i u slučaju kada znate da ste koristili nečiji tuđi uređaj, a zaboravili ste to da uradite po završetku pristupa Facebook‑u.

Produžetak rada baterije

Najveći problem kod većine laptopa jeste kratko trajanje baterije. Ukoliko niste u prilici da računar prikačite na neki izvor napajanja, potrudite se bar da baterija izdrži maksimalno dugo. Smanjite osvetljenje ekrana, poisključujte sve priključene USB uređaje (uključujući i bežičnog miša i tastaturu, jer i ta komunikacija troši struju), isključite Bluetooth i Wi‑Fi, sem ako vam baš nisu neophodni, optimizujte kompletan rad računara na bateriji za što duži rad, a ne za najbolje performanse… Dobitak u autonomiji možda neće biti veliki, ali nekad je i desetak dodatnih minuta dovoljno da se završi započeti posao.

YouTube prečice

Ukoliko provodite mnogo vremena za računarom gledajući YouTube snimke, nekoliko komandi putem tastature može znatno da vam olakša taj posao. Sigurno znate da se razmaknica može koristiti za pauziranje i nastavak reprodukcije, ali verovatno niste znali da se isti efekat postiže i ako pritisnete slovo K na tastaturi. Slovo L premotava reprodukciju za 10 sekundi unapred, J vraća reprodukciju za isto toliko vremena unazad, dok M služi za isključivanje zvuka tokom reprodukcije.

Pogled odozgo

Windows ima skriveni tzv. God mode folder koji obezbeđuje centralizovanu kontrolu svih aspekata OS‑a. U njemu se nalaze prečice praktično do svih parametara rada Windows‑a. Da biste aktivirali ovaj režim, potrebno je da kreirate folder pod imenom „God Mode.{ED7BA470‑8E54‑465E‑825C‑99712043E01C}“. Možete da ga postavite gde god želite, a obično se postavlja na desktop. Ikona foldera pretvoriće se u stil ikone Control Panel‑a, a u folderu će se naći lista svih parametara koji mogu da se podešavaju.

Brže do adrese

Ako želite da uštedite nekoliko sekundi prilikom kucanja URL adresa, možete da iskoristite prečicu s tastature Ctrl+Enter, koja unetoj reči automatski dodaje www. na početku, kao i .com na kraju.

Prevarite malware

Pojedini malware programi sprečavaju antivirusne alate da se pokrenu na zaraženom računaru. Tada korisnici često posežu za drastičnom merom – formatiranjem diska i reinstalacijom sistema. Pre nego što to uradite, promenite ekstenziju izvršnog fajla iz EXE u COM. To će i dalje biti izvršni fajl, ali s drugom ekstenzijom. Napominjemo da ovo ne radi uvek i sa svakim EXE fajlom, ali možda vredi pokušati…

Korak po korak do rešenja problema

Step Recorder je zgodan alat koji može da pomogne prilikom pokušaja rešenja problema, naročito kada pozivate tehničku podršku. On automatski snima svaki klik miša i pravi screenshot. Pokrenite program tako što ćete ga pozvati kroz pretragu, kliknite na Start Record i kada završite s prikazom problema, pošaljite fajl tehničkoj podršci. Biće im mnogo jasnije u čemu je problem nego kada pokušate da ga objasnite rečima.

(Objaljeno u PC#249)

