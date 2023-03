Tutorial video: Prvi dan uz novi PC

Kada stigne novi PC sa tek instaliranim Windows-om 11, počinju „slatke muke“ oko prilagođavanja sistema vašem ukusu i vašim navikama. Sakupili smo na jedno mesto neke zanimljive trikove koje možete da primenite i opisali ih u (pokretnoj) slici i reči…

Za početak upišite na koga je Windows registrovan, taj podatak će biti korišćen kod kreiranja Office dokumenata i na mnogim drugim mestima. Pokrenite Regedit i potražite ključ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion, a u njemu RegisteredOwner i Registered­Organization. Upišite tu šta želite pa će se znati ko je vlasnik računara. Napominjemo da ovo podešavanje nema nikakve veze sa aktivacijom Microsoft Windows-a.

Ukoliko ste se opredelili da se logujete koristeći lokalno korisničko ime i lozinku a ne Microsoft ID, Windows će vas s vremena na vreme opominjati da „završite podešavanje Windows-a“. Da biste izbegli tu gnjavažu, potražite HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ UserProfileEngagement, pa tamo setujte ScoobeSystemSettingEnabled na 0.

Za normalan rad YU slova u raznim scenarijima, potražite HKEY_­LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Nls \ CodePage pa ključeve ACP i OEMCP prepravite na vrednost 1250.

Ako ne želite da se Windows automatski update-uje i restartuje računar dok vi radite, potražite HKEY_­LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Policies \ Microsoft \ Windows \ WindowsUpdate \ AU \ (napominjemo da ključeve WindowsUpdate i AU u većini prilika morate sami da kreirate), kreirajte DWORD (32-bit) čije je ime AUOptions, pa postavite na vrednost 2 (1 potpuno obustavlja update, 3 će pitati za instalaciju a ako stavite 4 update se obavlja automatski). Kad ste već tu, kreirajte DWORD (32-bit) pod imenom NoAutoRebootWith­LoggedOnUsers i dodelite joj vrednost 1. Napominjemo da ova procedura provereno radi na Windows-u 10, dok na verziji 11 nije uvek dovoljna, tj. primećeno je da se pod nekim uslovima računar ipak resetuje posle update-a.

Da se promeni default ponašanje kod prevlačenja fajla, potražite HKEY_CLASSES_ROOT \ * pa kreirajte DWORD (32-bit) DefaultDropEffect i dodelite mu vrednost 0 (ne radi), 1 (copy), 2 (move) ili 4 (kreiraće se shortcut)

Ako želite da promenite zvuk koji se čuje nakon startovanja Windows-a, potražite HKEY_CURRENT_USER \ AppEvents \ EventLabels \ WindowsLogon, pa promenite Exclude­FromCPL na 0. Kada kasnije uđete u Sounds sekciju Control Panel-a, pojaviće se opcija za promenu zvuka kod startovanja sistema. Jedino ograničenje je da fajl koji ćete „poturiti“ mora da bude WAV (ako imate MP3, moraćete da ga konvertujete).

Ako želite da svi administratori budu stvarno administratori, kao što su bili u Windows-u 7, dakle da ih Windows ne prekida pitanjima žele li da dopuste ovo ili ono, pokrenite secpol.msc, pa tražite Local Policies / Security Options / User Account Control: Run all administrators in Admin Approval mode. Stavite tu opciju na Disabled i restartujte računar. Ovu promenu preporučujemo isključivo iskusnim korisnicima, a i oni treba tri puta da razmisle pre nego što je primene.

Da biste dodali neki program u sendto meni, u Windows Explorer-u zadajte lokaciju shell:sendto, pa tu napravite shortcut na željenu aplikaciju.

Ako hoćete da u Microsoft Word-u uvek počinjete od praznog dokumenta a ne nekog ekrana sa šablonima, izaberite File / Options / General, pa ukinite Show the Start Screen when this application starts. Slično se podešavaju Excel i PowerPoint.

Microsoft Outlook je u verziji 2016 uveo „jednostavno“ kreiranje account-a, što onemogućava korisniku da sam zada sve parametre; ako vaš provajder nije podržan, nećete moći da podesite slanje i prijem elektronske pošte. Da se vratite na stari, „komplikovani“ način kreiranja account-a, potražite HKEY_CUR­RENT_USER \ SOFTWARE \ Microsoft \ Office \ 16.0 \ Outlook \ setup i tamo kreirajte DWORD (32-bit) koji se zove DisableOffice365SimplifiedAccountCreation. Onda toj reči dodelite vrednost 1 i ponovo startujte Outlook.

Ako vam Microsoft Outlook ne dozvoljava da uz poruke priključite veće fajlove, potražite HKEY_CUR­RENT_USER \ Software \ Microsoft \ Office \ 16.0 \ Outlook \ Preferences, pa kreirajte DWORD (32-bit) koji se zove MaximumAttachmentSize i tu postavite vrednost u kilobajtima. Recimo, 40000 je oko 40 MB. Posle toga treba restartovati Outlook.

Na PC Press YouTube kanalu možete da pogledate film o osnovnom podešavanju novog PC-ja i instalaciji softvera.

Podelite s prijateljima

Tweet