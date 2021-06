TV reklame na gejming konzolama

Reklame su svuda, podržava ih YouTube, Twitch, ima ih i u mobilnim igrama. Do sada ih nije bilo u igrama koje se igraju na konzolama, a to bi uskoro moglo da se promeni.

Sve može da se unovči. Upravo je to ideja od koje je krenula kompanija po imenu playerWON, koja sebe opisuje kao jedinstvenu platformu za reklamiranje u video igrama. Do sada je sklopila ugovore sa EA i Hi-Rez, a ideja je da u njihove igre donese reklame koje podsećaju na one koje se prikazuju na televiziji.

Tehnologija se testira već godinu dana, i kreatori veruju da su spremni da reklame implementiraju u video igre. Ideju pravdaju time što reklame ne stižu do mlađe publike, koja je davno odustala od tradicionalnih medija. Rezultati testiranja ukazuju na to da su igrači bili voljni da gledaju reklame kada bi im to donosilo određene prednosti u igri, slično kao što u mobilnim igrama reklame daju dodatne poene, živote, te druge dodatke koje korisnici tumače kao korisne.

Izvor: Kotaku

