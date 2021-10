Twitter algoritam favorizuje desničarsku politiku, otkriva istraživanje

Twitter je istraživao kako njegov algoritam preporučuje političke sadržaje korisnicima, pa je utvrdio da favorizuje tvitove desničarskih partija i novinskih kuća.

Twitter favorizuje tvitove desničarskih političkih partija i novinskih kuća

Takođe, priznao je da ne zna zašto se to događa, rekavši da je “teže odgovoriti na to pitanje”. Twitter se ranije suočio sa tvrdnjama o antikonzervativnoj pristrasnosti na svojoj platformi. Twitterova studija je analizirala milione tvitova političkih partija i korisnika koji dele sadržaj iz novinskih kuća, između 1. aprila i 15. avgusta 2020. u sedam zemalja širom sveta: Kanadi, Francuskoj, Nemačkoj, Japanu, Španiji, Velikoj Britaniji i SAD. Istraživači su otkrili da su mejnstrim stranke i mediji na političkoj desnici uživali više nivoe “algoritamskog pojačanja” u poređenju sa svojim kolegama na levici. Ruman Chowdhury, direktor Twitterovog Meta (mašinsko učenje, etika, transparentnost i odgovornost) tima, rekao je da je sledeći korak kompanije da otkrije razlog iza ovog fenomena. Istraživači su primetili da bi razlika u pojačanju mogla biti posljedica “različitih strategija” koje političke stranke koriste da dopru do publike na platformi. Takođe su rekli da nalazi ne sugerišu da njegovi algoritmi guraju „ekstremne ideologije više od mejnstrim političkih glasova“ – još jedna zajednička zabrinutost koju su izrazili kritičari Twittera. Ovo nije prvi put da je Twitter istakao očiglednu pristrasnost u svom algoritmu.

U aprilu je platforma otkrila da sprovodi studiju kako bi utvrdila da li su njeni algoritmi doprineli “nenamernoj šteti”. U maju je kompanija otkrila da njeno automatsko obrezivanje slika ima osnovne probleme koji su favorizovali bele osobe u odnosu na crnce, i žene u odnosu na muškarce.

Izvor: Bbc

Podelite s prijateljima

Tweet