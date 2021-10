Microsoft – korisnici operativnog sistema Windows 10, pripremite se za ažuriranje

Microsoft se sprema da svojim redovnim korisnicima predstavi svoje manje ažuriranje funkcija Windows 10 21H2.

Microsoft se sprema da Windows 10 21H2 učini dostupnim redovnim korisnicima

U postu na blogu od 21. oktobra, zvaničnici su rekli da bi korisnici trebalo da se pripreme za ažuriranje za Windows 10 novembar 2021, takozvani Windows 10 21H2. Glasine su predviđale oktobar kao mesec uvođenja za 21H2, ali izgleda da će umesto toga stići u novembru. Zvaničnici Microsofta su rekli da trenutno očekuju da će Build 19044.1288 biti konačna verzija i čine ISO za njega dostupnim za preuzimanje. Microsoft čini ažuriranje dostupnim svim insajderskim testerima na kanalu za pregled izdanja. Da bi ga dobili, Insajderi na 21H1 ili starijoj verziji moraju da ga „potraže“ tako što će otići na Settings > Update & Security > Windows Update i izabrati preuzimanje i instaliranje 21H2. Ako se Insajderi ažuriraju na 21H2, automatski će dobiti nova ažuriranja servisiranja putem usluge Windows Update. Nova verzija neće nuditi mnogo novih funkcija. Ponašaće se gotovo kao kumulativno ažuriranje, u smislu veličine i brzine implementacije za one koji prelaze sa 21H1 na njega kada bude dostupan. Ranije ove godine, zvaničnici Microsofta su rekli da će funkcije operativnog sistema Windows 10 21H2 uključivati:

WPA3 H2E standardna podrška za jaču Wi-Fi sigurnost;

Windows Hello for Business podrška za pojednostavljene modele implementacije bez lozinke;

GPU compute podrška u Windows Subsystem-u za Linux (WSL) i Azure IoT Edge za Linux na Windows-u (EFLOW) za mašinsko učenje i druge compute-intensive radove.

Međutim, zvaničnici Microsofta rekli su da nova metoda implementacije operativnog sistema Windows Hello for Business – poznata i kao „cloud trust“ – još uvek nije spremna i da će biti isporučena u jednom mesečnom ažuriranju korisnicima 21H2. Zvaničnici Microsofta odbili su da kažu da li Microsoft planira da nastavi da ažurira dve funkcije godišnje za Windows 10 nakon 21H2. Sve što su javno rekli je da će Microsoft podržavati Windows 10 do oktobra 2025. sa bezbednosnim ažuriranjima i ispravkama.

Izvor: Zdnet

Podelite s prijateljima

Tweet