Twitter i dalje troši više nego što zarađuje

U februaru ove godine, Elon Musk je tvrdio da je spasao Twitter od bankrota, ali je kompanija i dalje u velikim finansijskim problemima. Pre tri meseca on je u jednom intervjuu dao optimističnu prognozu da će kompanija do sredine godine postati ponovo profitabilna, ali to se još uvek nije dogodilo.

U svom tweet-u koji je objavio u subotu, Musk je objavio da Twitter i dalje ima negativan protok novca, a glavni razlozi su pad oglašivača od 50 procenata, kao i veliki finansijski dug. Tada je rekao da je stabilizovanje finansija najvažniji zadatak kompanije, a da tek nakon toga može da se razmišlja o nekim drugim stvarima.

Od oktobra prošle godine, od kako je kupio Twitter, Musk je „stegao kaiš“ gledajući da na sve načine smanji troškove. Otpušten je veliki broj radnika, prestao je da plaća troškove partnerima i za zakup prostora, a jedan od najvećih problema je i kredit od 13 milijardi dolara koji je podigao da bi finansirao kupovinu Twitter-a. Samo kamata na godišnjem nivou za ovaj zajam iznosi 1.5 milijardi dolara. Na sve to mogu da se dodaju i tužbe pomenutih partnera za neplaćanje obaveza, kao i tužbe bivših zaposlenih…

Ipak, Musk je i dalje optimista jer smatra da dosadašnji pokazatelji za jul deluju „obećavajuće“. Stoga on očekuje da će kraj ovog kvartala kompanija dočekati sa pozitivnim tokom novca, odnosno da će prvi put od njegovog preuzimanja, biti profitabilna.

