Twitter: Korisnička pretplata kao sloboda od reklama

Mnogo je korisnika kojima smetaju reklame na Twitteru, a prema poslednjim izveštajima uskoro bi moglo da ih bude manje. To naravno neće biti besplatno, pa se razmišlja o pretplatama koje bi umanjle zavisnost od reklama.

Već se, kako se tvrdi, radi na nekoliko ideja, poput pretplatnog modela po imenu “Rogue One”, koja bi u igru uvela premijum funkcije za one koji budu plaćali. Pored toga, do korisnika bi mogla da dođe i opcija zahvaljujući kojoj bi mogli da daju „napojnice“ onima čije sadržaje prate. Iz kompanije kažu da su ideje još uvek u početnim fazama razvoja, što znači da do kraja 2021. verovatno neće doneti značajnije prihode.

Vest o mogućem uvođenju pretplate došla je odmah nakon što je Twitter kupio Revue – servis za kreiranje newslettera – u okviru kojeg već planira taster za prijavu za neki newsletter, iako nema jasnih naznaka da Twitter planira da korisnicima naplaćuje ove sadržaje.

Twitter nije jedina socijalna platforma koja razmišlja o ovom modelu, budući da ni Facebook, koji je obećao da neće naplaćivati usluge, nije do kraja zatvorio ova vrata. Pretplate bi značile stabilniji izvor prihoda koji ne bi trpeo posledice uspona i padova na tržištu. To je, naravno, mač sa dve oštrice, budući da oglašivači sigurno ne bi trpeli ograničeno prikazivanje reklama, a teško da bi bilo koja kompanija zauvek odustala od prihoda koji stižu od oglašavanja.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet