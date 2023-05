Twitter nasumično vraća izbrisane tvitove

Još jedan čudan dan za giganta društvenih medija.

Twitter prolazi kroz težak period zadnjih nekoliko meseci

Više korisnika Twitter-a je prijavilo da se izbrisani tvitovi ponovo pojavljuju alarmantnom brzinom. Jedan stručnjak za bezbednost je primetio da je aplikacija vratila neverovatnih 34.000 poruka. Izgleda da greška takođe utiče na obrisane retvitove.

Izgleda da je problem široko rasprostranjen. Čini se da problem najviše utiče na one koji grupno brišu tvitove preko usluga treće strane kao što su Redact ili TweetDelete mada ne samo za njih. U svakom slučaju, korisnici treba da provere svoj feed i uvere se da se nije ponovo pojavio tvit koji su napisali, a zatim izbrisali još 2016.godine.

Ovo je trivijalno pitanje za mnoge, ali govori o tome kako kompanija obrađuje i štiti privatne podatke korisnika. Bivši inženjer za pouzdanost Twitter-a, rekao je da „izgleda kao da su premestili gomilu servera između data centara i da nisu pravilno prilagodili topologiju pre nego što su ih ponovo vratili na mrežu“. Ne postoji način da javnost sazna bilo šta zvanično jer je Elon Musk raspustio tim za odnose sa medijima.

Twitter prolazi kroz težak period zadnjih nekoliko meseci. Grad San Francisco pokrenuo je istragu zbog mogućeg kršenja građevinskih propisa. Naime, kompanija je nastojala da neke od prostorija u svom sedištu pretvori u spavaće sobe za zaposlene. Takođe, Twitter je imao tehničkih problema. Sve to dovelo je do oštroga pada broja korisnika a konkurencija čeka u pripravnosti da preuzme one koji beže sa Twitter-a.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet