Twitter protiv internet trolova

Twitter se okreće novoj taktici u okviru borbe protiv internet trolova, a preko koje će ostale korisnike jednostavno poštedeti njihovih postova.

Naime, ova društvena platforma, koja godinama trpi pritiske javnosti zbog toga što ne uspeva da na vreme ukloni negativne sadržaje, u budućnosti neće objavljivati postove onih korisnika koji budu prepoznati kao trolovi. To uključuje one koji često svoje tvitove usmeravaju ka onima koji ih ne prate, one koje drugi korisnici često blokiraju, te na one koje paralelno budu vodili više profila na ovoj društvenoj mreži.

Iz kompanije Twitter kažu da, iako mnogi problematični postovi ne krše pravila korišćenja, i dalje utiču na iskustvo drugih korisnika, te svojim nasilnim i neukusnim sadržajima ugrožavaju kompaktnost zajednice. Tako, zahvaljujući poslednjem potezu, ovi postovi neće biti uklanjani, ali će biti manje vidljivi u okviru platforme, a naročito kada su u pitanju rezultati pretraživanja. Kompanija se nada da će na ovaj način donekle očuvati i slobodu govora, koja je sve češće diskutabilna, te da će poboljšati iskustvo za prosečnog korisnika. Postoje i oni koji tvrde da se na ovaj način problem gura pod tepih, budući da će uvredljivi sadržaji i dalje egzistirati na ovoj društvenoj mreži.

Oni koji budu želeli da vide sve tvitove, moraće da, kada opcija bude postala dostupna, kliknu na „see more,“ a kako bi se pojavili i oni tvitovi koji su uz pomoć algoritama prepoznati kao takozvano „trolovanje.“ Iz kompanije kažu da će na meti pre svega biti bot nalozi, te oni koji se koriste za različite prevare, a poput onih koji reklamiraju svoje sumnjive ponude ispod tvitova poznatih ličnosti, te drugih popularnih korisnika.

Izvor: The Telegraph

