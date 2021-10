Twitter radi na proširenju downvote dugmeta 

Još u julu, Twitter je najavio planove za pilotiranje nove promene koja bi omogućila korisnicima da koriste downvote na tvitovima.

Twitter još nije zvanično objavio kada planira da svima pusti novu opciju

U to vreme, Tvitter je rekao da samo testira funkciju na iOS-u. Ali izgleda da se to sada menja jer Twitter navodno planira da proširi ovu funkciju na više korisnika. Neki korisnici Tvitter-a na webu već vide da se dugme za downvote pojavljuje na odgovorima na tvitovima. Promena nije široko rasprostranjena i izgleda da je ograničena na odabrane korisnike. Dugme za glasanje pojavljuje se samo na odgovorima, a ne i na samom tvitu. Pojavljuje se odmah pored dugmeta za like. Kao što je Twitter ranije detaljno naveo, downvote glasovi nisu javni i ostaju vidljivi samo vama.

Twitter takođe tvrdi da dugme za downvote nije dislike dugme i da glasovi neće promeniti redosled odgovora. Twitter nije zvanično objavio kada planira da svima pusti ovu opciju. Do sada, test ostaje ograničen na iOS i web verziju Twittera. Osim downvote dugmeta, Twitter takođe eksperimentiše sa novim formatom oglasa. Kompanija je nedavno objavila da će uskoro početi da prikazuje oglase između odgovora na tvit nekim korisnicima. Twitter takođe testira novu promenu koja će korisnicima olakšati otkrivanje više Spaces. Još jedna karakteristika na kojoj Twitter interno radi je Voice Transformer, koji će navodno omogućiti govornicima da dodaju različite efekte svojim glasovima u Live Spaces – Bee, Cartoon, Helium, Incognito, Karaoke, itd.

Izvor: Xda-developers

