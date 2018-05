Twitter suspendovao naloge zbog ćirilice

Pre nedelju dana, Twitter je objavio da će postati agresivniji u potrazi za trolovima na svom servisu, što je, izgleda, imalo neke nepredviđene posledice, sudeći po sadašnjem komešanju u bugarskoj Twitter zajednici. Sve većem i sve nezadovoljnijem broju ljudi su suspendovani Twitter nalozi, a poruke se filtriraju iz razgovora, a samo kada su u pitanju tvitovi na ćirilici.

Iako okidač za suspendovanje naloga nije posebno utvrđen, hipoteza koja preovlađuje zasnovana je na iskustvu korisnika. Čini se da pominjanje @YouTube, ili bilo kojeg drugog naloga na ćirilici korisnike dovodi u određenu nevolju, te ih lišava Twitter naloga. Čak i ako originalni tvit nije pogođen, šanse da budete suspendovani zbog toga što ste odgovorili na sadržaj koji je napisan ćirilicom su još veće. Ovaj problem je ugrožavao ljude sa nalozima koji vuku korene sve do 2009. godine, od kojih neki imaju više hiljada sledbenika. Iako je potvrđeno iskustvo prvenstveno bugarskih korisnika, ovaj problem ćirilice i Twitter-a izgleda da se definitivno odnosi i na širu zajednicu.

According to Twitter’s criteria, a user is declared to have “links” to the Russian government if it “frequently tweets in Russian” pic.twitter.com/vscVNZBBUh

Zašto se ovo dešava? Najverovatnije objašnjenje je da je Twitter ažurirao svoje algoritme za uklanjanje ruskih botova i trolova, a pošto Rusi koriste ćirilicu, sama azbuka se tretira kao alarm. Ovo nije baš pametno s obzirom da se ćirilica koristi i u drugim slovenskim zemljama van Rusije, pa čak i u Rusiji, nisu svi zapravo trolovi.

In @Twitter HQ:

‘OMG, we have so many Russian bots! Gotta stop them! But how?!’

‘Hm, they use Cyrillic…’

‘Oh? So start hidin tweets in Cyrillic!‘

‘But…’

‘Just do it!’

‘Done.’

‘Nice!.. Beer?’

(FUN FACT: Cyrillic is official script in >15 countries that are not Russia) pic.twitter.com/ku4x391fdP

— El señor más maduro (@VSchwarz) May 21, 2018