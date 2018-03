Twitter Timestamps za vremensku kontrolu live video sadržaja

Twitter je 29. marta predstavio opciju pod nazivom Timestamps, a koja korisnicima omogućava da odrede od kojeg će se trenutka pokretati video sadržaji koje emituju uživo.

Kreatori kažu da su na ovu ideju došli pošto su imali prilike da vide tvitove koji u svom sklopu imaju ovakve video sadržaje, te komentare koje su korisnici prilagali uz njih, a kako bi objasnili o kojem tačno trenutku u okviru sadržaja žele da raspravljaju.

Oni koji žele da koriste novu opciju, mogu to da učine tako što kliknu na neki live video, te onda preko trake za pomeranje (scroll bar-a) odrede trenutak od kojeg žele da video počinje. Tako podeljen video će počinjati u trenutku koji je korisnik odredio, te će to važiti za sve one koji budu videli tvit, a korisnici će moći da kliknu i na „live“ dugme kako bi nastavili da gledaju ono što se emituje u realnom vremenu.

Izvor: The Verge

