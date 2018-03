Milanović: Rast moguć samo uz domaći softverski proizvod

Govoreći u emisiji Infobiz, Nenad Milanović iz Vojvodina ICT klastera dotakao se tema bitnih za IT sektor koje su nedavno naišle na negodovanje domaće IT zajednice. Povodom najave o državnim subvencijama nemačkoj firmi Continental, Milanović je izjavio da je taj potez države pogrešan, jer će proizvod rada tih inženjera biti vlasništvo kompanije koja posluje izvan Srbije, kao i da nije logično da država subvencioniše proizvod druge države.

“U Srbiji postoje kompanije koje su uspešno izvezle svoje proizvode, međutim to su učinile bez ikakve pomoći države i niko se od nas nije setio da traži asistenciju države. Nije postojao neki pravni okvir koji bi podržao tako nešto. Tako da ovo što se trenutno radi sa Continentalom je apsurdno, iz razloga što subvencije koje će država da da, faktički će pokriti troškove poreza i doprinosa za plate tih inženjera, a te plate mi već plaćamo, koji smo zaposlili sve IT inženjere, nema nezaposlenih i besmisleno je podsticati njihovo zapošljavanje“, rekao je Nenad Milanović.

On je takođe izjavio da će IT sektor da raste dokle god smo manufakturno jeftiniji od drugih zemalja, a taj rast može lako da se pretvori u pad, ako svoj izvoz baziramo samo na izvozu konsultantskih usluga. “Domaći IT sektor trenutno generiše mnogo novca, ali njegova realna snaga u poređenju sa razvijenim svetom je veoma mala. Treba da znamo da progameri u Srbiji rade na izradi softverskih proizvoda koji nisu domaće vlasništvo, već uglavnom vlasništvo stranaca. Mi smo oni kojima je prepuštena manufakturna uloga, profit odlazi negde drugde. “, rekao je Milanović. Prema njegovim rečima, da bi se to preokrenulo potrebno je da se okrenemo razvoju sopstvenih proizvoda koje ćemo mi izvoziti u svet. ”To nije ni jednostavan ni kratkoročan proces, moramo da ulažemo u obrazovanje kadrova, moramo imati podsticaje za IT industriju koja radi na inovativnim idejama iz koje nastaju digitalni proizvodi koji mogu da se izvoze i donose prihod državi. Neizostavan uslov je i poslovna klima i očuvanje pravnog poretka da bi neko sa Srbijom radio na projektima od kojih zavisi velika infrastruktura”, kaže Milanović.

Izvor: N1

