U potrazi za planetom koja je bolja od Zemlje

Potraga za drugim svetovima u dubini kosmosa najčešće je čista naučna fantastika, te eskapizam. To ne znači da se ovim pitanjem ne bave i naučnici, koji tragaju za novom lokacijom koja bi mogla da podrži i sačuva život.

Naslov “In Search for a Planet Better than Earth“, iza kojeg se krije naučni rad čiji je cilj jasan, objavljen je u naučnom magazinu Astrobiology u septembru. Između ostalog, tu može da se pročita o nekoliko desetina egzoplaneta koje se nalaze izvan našeg solarnog sistema, koje bi mogle da budu povoljnije za život i od naše rođene planete. Spisak je napravljen po precizno određenim kriterijumima, pa je, na primer, neophodno da egzoplaneta bude stara između pet i osam milijardi godina (Zemlja je stara 4,5 milijardi godina), te da je dovoljno udaljena od svoje zvezde da može da održi uslove za postojanje vode u tečnom stanju.

Umesto da se fokusiraju na klonove naše planete, eksperti su tražili veće egzoplanete, budući da su one koje su, na primer, 1,5 puta veće od Zemlje lakše održavaju unutrašnju toplotu, te imaju jaču gravitaciju koja omogućava da se atmosfera sačuva tokom dužeg perioda. U procesu je ispitano 4.500 poznatih egzoplaneta, a 24 je odgovorilo na zadate kriterijume. Ni jedna ipak nije ispunila sve uslove, ali je istraživanje bilo dovoljno da se utvrdi da je moguće da izvan našeg solarnog sistema postoje svetovi koji bi mogli da budu bolji od Zemlje.

Ističe se da to što je utvrđeno da na nekim planetama postoje potencijalno savršeni uslovi za život ne znači da na njima ima života, a kao najveći problem se ističe i to što su svi kandidati od Zemlje udaljeni više od 100 svetlosnih godina.

Izvor: CNet

Podelite s prijateljima

Tweet