Uber i Hyundai predstavili novi električni taksi

Uber i Hyundai su se udružili kako bi zajedničkim snagama konstruisali električnu letelicu koja po jednom punjenju može da pređe čak 100 kilometara, te da razvije maksimalnu brzinu od 290 kilometara na sat.

Ovakve letelice postale su moguće kada se poboljšao kvalitet baterija, a mnoge kompanije trenutno rade na različitim verzijama koje imaju sposobnost vertikalnog poletanja i sletanja. Tako je u trku ušao i Hyundai, a sa idejom da proizvodi električne taksije za Uber. Novi koncept ukazuje na letelicu koja bi se kretala na 300 do 600 metara od površine Zemlje, koja je potpuno električna, te joj je za punjenje potrebno pet do sedam minuta. Hyundai letelica će u početku imati pilota, ali je planirano da u budućnosti postane potpuno autonomna, te da poveze do četiri putnika.

Kompanije su objavile da zajedno ulažu u novu letelicu, ali datum prvog lansiranja još uvek nije objavljen. Stručna javnost i dalje sumnja u to da će se leteći taksiji uskoro pojaviti na nebu, iako je koncept već više puta testiran, pa ostaje da se vidi hoće li vazdušni transport uskoro uticati na smanjenje saobraćajnih gužvi u velikim gradovima.

Izvor: Elektrek

Podelite s prijateljima

Tweet