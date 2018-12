Uber i Lyft se spremaju da izađu na berzu

Tokom protekle nedelje dve velike američke kompanije iz sektora transporta, koje su jedna drugoj najžešća konkurencija – Uber i Lyft – skoro istovremeno su pokrenule proces inicijalne prodaje svojih akcija na berzi.

Kako prenosi Engadget, prvi je taj potez u četvrtak, 6.decembra, povukao Lyft, koji je američkoj Komisiji za hartije od vrednosti (SEC) predao svu potrebnu dokumentaciju za pokretanje postupka inicijalne javne ponude akcija (IPO). Iz Lyfta još uvek nisu objavili koliko akcija i po kojoj ceni će ih plasirati u javnost, kao ni vremenski okvir – navedeno je samo da će proces IPO-a započeti jednom kad nadležni to odobre, to jest kada kompanija prođe celokupnu potrebnu proceduru. Nagađa se da bi to moglo da bude negde u martu ili aprilu sledeće godine.

Samo dva dana nakon toga javila se sa istim novostima i druga, nešto veća kompanija Uber, prenosi Engadget. U noći između petka i subote (7. i 8. decembar) došla je vest kako su i iz Ubera SEC-u predali sve dokumente potrebne za pokretanje IPO-a. Uberova tržišna vrednost sada se kreće iznad 70 milijardi dolara, a analitičari procenjuju da bi cena akcije tokom izlaska na berzu mogla da bude postavljena čak i više od toga – pa bi Uber mogao da dostigne tržišnu vrednost od čak 120 milijardi dolara. Uber planira da pokrene IPO već tokom prvog kvartala 2019. godine, te izgleda kao da su s tim požurili kako bi preduhitrili Lyft.

Osim na američkom tržištu deljenja taksi prevoza, Uber i Lyft će tako, verovatno, u bliskoj budućnosti postati i konkurenti na finansijskom tržištu, boreći se za investitore.

