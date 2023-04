Ubisoft donosi na Steam Far Cry 6 i još tri aktuelne igre

Ubisoft će u narednim mesecima doneti još jednu grupu igara na Steam. Far Cry 6, Riders Republic, Rainbow Six Extraction i Monopoly Madness stići će na izlog 11. maja, 8. juna, 15. juna i 22. juna. Na računaru, sve četiri igre su trenutno dostupne samo preko Epic Games Store-a i Ubisoft-ovog sopstvenog Connect tržišta.

Ubisoft posle pauze dolazi sa brojnim novitetima

Nakon trogodišnjeg odsustva sa platforme, Ubisoft je ponovo počeo da objavljuje svoje igre na Steam-u u zimu 2022. Prva serija naslova uključivala je Assassin’s Creed Valhalla i Anno 1800. Početkom 2023. godine, kompanija je zatim objavila The Division 2 i Watch Dogs: Legion, među nekolicinom drugih naslova koji su ranije bili nedostupni na Steam-u.

Kada je Ubisoft napustio izlog 2019. godine, rekao je da je ta odluka dovela do povećanja prednarudžbina za The Division 2 za šest puta na sopstvenoj prodavnici. Što se tiče odluke kompanije da se vrati na Steam, Ubisoft je samo rekao da stalno procenjuje kako da svoje igre dovede do različite publike gde god da se nalaze.

Izvor: Engadget

