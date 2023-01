Ubisoft otkazuje tri igre i odlaže Skull and Bones ponovo

U Ubisoft-u stvari ne idu baš glatko. Izdavač je otkazao još tri igre, nakon četiri naslova koje je zatvorio prošlog leta. I ne samo to, kompanija je najavila još jedno odlaganje za Skull and Bones. Ovo je šesto javno najavljeno odlaganje igre Skull and Bones.

Ubisoft smanjuje svoje troškove za preko 200 miliona evra

Igrači će moći da otkriju lepotu Skull and Bones-a u predstojećoj beta fazi. Ubisoft je naveo da se dodatno vreme već isplatilo i donelo impresivna poboljšanja njegovog kvaliteta, što je potvrđeno nedavnim testovima za igru. Tim veruje da će igrači biti pozitivno iznenađeni njegovom evolucijom. U međuvremenu, kompanija je smanjila svoj cilj finansijskih projekcija za kvartal oktobar-decembar sa oko 830 miliona evra na približno 725 miliona evra. Mario + Rabbids: Sparx of Hope i Just Dance 2023 nisu se izveli onako dobro kako je kompanija očekivala.

Ubisoft očekuje da će njegove neto rezervacije pasti za 10% tokom godine. Prethodno je kompanija očekivala da će ti prihodi porasti za 10%. Sve u svemu, Ubisoft je smanjio svoj procenjeni operativni prihod za ovu godinu za oko milijardu dolara. Ubuduće, Ubisoft steže kaiš i fokusiraće se na manje igara. Kompanija amortizuje 500 miliona evra za istraživanje i razvoj otkazanih igara, kao i za svoje predstojeće premium i besplatne naslove. Takođe ima za cilj da smanji troškove za preko 200 miliona evra u naredne dve godine kroz ciljano restrukturiranje.

Osim Skull and Bones-a, možda najveći naslov koji Ubisoft trenutno ima na spisku za ovu godinu je Assassin’s Creed Mirage. Avatar: Frontiers of Pandora će takođe stići do kraja marta 2024. Druge nenajavljene premium igre su u pripremi za sledeću fiskalnu godinu. U toku su i besplatni naslovi za neke od najvećih Ubisoft-ovih brendova. S obzirom na trenutno stanje stvari, kompaniji će biti potrebno da većina, ako ne i svi oni, budu hitovi.

