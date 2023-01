Xiaomi 13 ruši rekord u osvetljenju ekrana za android telefone

Kineski proizvodni gigant, Xiaomi, prilično dobro posluje na globalnom tržištu mobilnih telefona.

Mobilni telefon dolazi sa Samsungovim najnovijim E6 materijalom za ekran

Kompanija je se pokazala vrlo dobro na tržištu vodećih modela mobilnih telefona sa serijom Xiaomi 12S. Xiaomi 13 serija nastavlja isti trend i radi prilično dobro. U nedavnom postu na Weibou, Lei Jun, osnivač Xiaomia, istakao je da ekran Xiaomi 13 ima najveću osvetljenost u Android kampu. Prema dosadašnjim izveštajima, vršna osvetljenost Xiaomi 13 serije dostigla je 1900 nita. Globalna osvetljenost je dostigla 1200 nita, dok je potrošnja energije ekrana smanjena za 22%. Ovaj mobilni telefon dolazi sa Samsungovim najnovijim E6 materijalom za ekran. Konkretno, materijal E6 je podloga za ekran 6. generacije koju prodaje Samsung.

Za OLED ekrane, svetleća podloga je veoma važna ključna tehnologija, jer direktno određuje kvalitet prikaza ekrana. Pre E6, postojali su materijali kao što su E4 i E5. Što je veći broj, to je noviji materijal. Ekran podloge za Samsung E6 koji koristi ovaj Xiaomi vodeći model, ima maksimalnu osvetljenost koja je 900 nita veća od one na E5 podlozi. Pored toga, osvetljenost je 1100+ nita veća od one kod E4. Štaviše, Xiaomi 13 ima vizuelni četvorostrani dizajn. Tri ivice su samo 1,61 mm, brada je 1,81 mm, a odnos ekrana i tela je čak 93,3%.

Što se tiče trajanja baterije, Xiaomi 13 se takođe značajno poboljšao. Uređaj dolazi sa velikom baterijom od 4500 mAh. Prema zvaničnim testovima, Xiaomi 13 DOU ima vek trajanja baterije od 1,37 dana, nadmašujući Apple iPhone 14 Pro Max, koji ima DOU trajanje baterije od 1,28 dana. Xiaomi 13 je tako postao nova generacija čudovišta za trajanje baterije.

