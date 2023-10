Ubisoft potvrdio rad na The Division 3

Ubisoft je upravo potvrdio da Tom Clancy’s The Division 3 ide ka aktivnom razvoju. Imamo dugo da čekamo pre nego što se dočepamo nastavka franšize, uprkos tome što je prošlo više od četiri godine otkako je The Division 2 krasio konzole i računare 2019. godine. Kompanija je takođe imenovala Džulijana Džertija za izvršnog direktora za ceo brend The Division.

Razvoj će trajati još dugo

Ako to ime zvuči poznato, to je zato što se Džerti često smatra modernim arhitektom franšize nakon što je došao na čelo tima 2014. godine, kao pomoćni kreativni direktor uoči lansiranja originalne igre. Prešao je na mesto kreativnog direktora baš na vreme za The Division 2 i njenih DLC izdanja.

Dakle, koliko dugo moramo da čekamo? Nastanite se ljudi i uzmite pidžamu za hibernaciju, jer će to potrajati. Džerti je trenutno kreativni direktor male igre otvorenog sveta pod nazivom Star Wars Outlaws. Neće preći na The Division 3 dok se ta igra ne isporuči. Ubisoft kaže da će Džertijev prvi zadatak biti okupljanje razvojnog tima, tako da se to još nije dogodilo. Star Wars Outlaws izlazi tek negde sledeće godine, tako da, dobro, uradite razvojnu matematiku.

Uprkos predstojećem nastavku, Ubisoft kaže da će The Division 2 i dalje biti podržan, iako kompanija nije detaljno opisala buduće planove za DLC sadržaje. Konkretne informacije u vezi sa The Division 3 u osnovi ne postoje.

Osim toga, Džerti će koristiti svoju ulogu izvršnog direktora da učvrsti „identitet brenda“. To znači da će biti aktivno uključen u spin-off naslove, izdanja za mobilne uređaje i slično. Postoji „mnoštvo“ predstojećih projekata smeštenih u univerzum franšize, poput mobilne igre The Division Resurgence i spin-off pucačine The Division Heartland.

