Ubisoft se izvinjava zbog uvredljivog izraza

Assassin’s Creed Valhalla izašao je 10. novembra. Akciona avantura sa RPG elementima je dobila brojne pozitivne kritike. „Gradi se na već izvrsnim osnovama RPG-a koje su postavili Origins i Odyssey, ali sa značajnim poboljšanjima,” čest je opis. Ipak, neke je uznemirio naizgled benigni detalj.

Opis lika koji je teško izgoreo kao dete biće izmenjen

Courtney Craven, osnivač web lokacije za pristup igrama Can I Play That, našla je jedan uznemirujući opis lika koji je teško izgoreo kao dete, a sada živi u strahu da će ljudi videti njegovo “unakaženo lice.” Apsolutno je neprihvatljivo razgovarati o razlikama na licu na ovaj način, smatra Courtney Craven. Ubisoft je početkom 2019. Godine, napravio sličnu promenu u Assassin’s Creed Odissey kao odgovor na žalbe da je Legacy of the First Blade DLC primorao igrače na heteroseksualne romanse, čak iako su u glavnoj igri imali istopolne veze. Sledećeg meseca objavljeno je ažuriranje koje je unelo promene sa namerom da „bolje odražavaju prirodu odnosa za igrače koji odaberu neromantičnu priču“.

Trenutno nema vremenskog okvira za ažuriranje: predstavnik Ubisofta rekao je da kompanija trenutno nema takve informacije.

Izvor: Pcgamer

Podelite s prijateljima

Tweet