LA Dodgers i Assassin’s Creed Valhalla 

Ubrzo nakon pobede u World Series-u, LA Dodgers imaju još jedan razlog za slavlje – jedan od članova njihovog tima dobio je mesto u Assassin’s Creed Valhalla.

Sportista je snimio pokret, modelirao lice i glumio glas

Outfielder Cody Bellinger igraće lik poznat kao Otta Sluggasson. Bellinger je prošao sve tipične korake za stvaranje karaktera u igri – mo-cap, face modeling i snimanje glasa za Ottu. Otta je u Valhalli „Danac sa veštinom da jako udara o stene“, karakteristika koja nije previše strana njegovom kolegi iz stvarnog sveta rođenog u Arizoni. Otta je naravno poznat po svojoj velikoj palici sa šiljcima koja mu omogućava da pravi velike udarce. Otta takođe ima glare-cutting black izgled ispod oka koji obično nose vanjski igrači poput Bellinger-a. Video snimljen za IGN prikazuje Bellinger-a kako trči uokolo i zamahuje u odelu za snimanje pokreta.

„Meni je to izgledalo prirodno”, rekao je Bellinger dok je radio mo-cap posao, „jer sam ja zamahivao palicom u video igri i to radim sve vreme u stvarnom životu.” Bellinger je na prilično visokoj tački u svojoj karijeri, tek što je zaslužio prsten Svetske serije. Bellinger je takođe nagrađen za Rookie of the Year 2017. i Najkorisnijeg igrača 2019. Navijači Assassin’s Creed i bejzbol geeks (i oni između njih) mogu se radovati susretu sa Ottom Sluggasson i njegovim moćnim klubom u svetu Assassin’s Creed Valhalla kada igra bude objavljena 10. novembra za Xbox Series X i 12. novembra za PS5.

