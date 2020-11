The Medium se odlaže do januara sledeće godine

The Medium, horor igra Bloober Team-a, je odložena do januara sledeće godine. Studio je planirao da verziju za Xbox Series X i Xbox Series S objavi 10. decembra. Ako ste pratili razvoj Cyberpunka 2077, znaćete da je to dan kada CD Project Red planira da objavi svoj najnoviji RPG – pod uslovom da i oni ne odluče da odlože objavu igre.

Izbor za odlaganje nije bio lak

Bloober Team nije spomenuo Cyberpunk 2077 po imenu, ali izgleda očigledno da je najnoviji projekat njihovih poljskih kolega bio na prvom mestu kada su odlučili da odlože izdavanje svoje nove igre. Kažu da nije bio lak izbor, ali je donet u skladu sa situacijom i epidemijom COVID-19 u Poljskoj, kao i trenutnog rasporeda izdavanja drugih igara na tržištu. Novi datum lansiranja je za sada 28. januara 2021. godine.

Ova firma nije prva koja je odlučila da pomeri datum izlaska svojih najnovijih igara kako bi se izbegao Cyberpunk 2077. U oktobru je Rockfish Games odložio Everscape 2 upravo zbog njih. Zbog najočekivanije igre u istoriji jednostavno nije dobro izdavati bilo šta u tom periodu, rekli su iz ovog studija.

Kao što smo do sada pisali o Xbox Series X i S, obe Microsoftove konzole sledeće generacije imaju moćan hadrver, ali trenutno im nedostaju dobre ekskluzivne igre. The Medium nije nešto od najvišeg značaja za Microsoft, ali opet predstavlja retku igru koju ekskluzivno možete da igrate samo na ovim konzolama.

Izvor: Engadget

