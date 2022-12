Ukrajina dobija dodatnih 10.000 Starlink antena

Navodno, nekoliko zemalja EU će podeliti troškove.

Musk će nastaviti da podržava Ukrajinu

Ukrajina će dobiti dodatnih 10.000 satelitskih antena Starlink od kompanije SpaceX. Prema izveštajima Bloomberg-a, Elon Musk želi da pomogne u obezbeđivanju interneta usred ruskih napada na komunikacionu infrastrukturu. Finansijski problemi oko terminala su navodno rešeni, a nekoliko evropskih zemalja će podeliti troškove, rekao je zamenik ukrajinskog premijera Mykhailo Federov.

„SpaceX i Musk brzo reaguju na probleme i pomažu nam“. „Musk nas je uverio da će nastaviti da podržava Ukrajinu. Kada smo imali veliki prekid struje, poslao sam mu poruku tog dana i on je momentalno reagovao i preduzeo određene korake. On razume situaciju“, rekao je Federov. Međutim, Ukrajina će morati da pronađe dodatna sredstva do proleća.

10.000 novih terminala je dodatak na već postojećih 22.000 koje je Ukrajna dobila od početka rata i koji se koriste za „stabilizaciju veza za kritične situacije“. „Ne postoji alternativa satelitskim vezama“, dodao je Federov.

Takođe, SpaceX je zatražio od američkog Ministarstva odbrane da preuzme plaćanja u vezi sa Starlink-om. „Nismo u poziciji da dalje doniramo terminale Ukrajini, niti da finansiramo postojeće terminale na neodređeno vreme“, saopštila je kompanija.

Zatim, Elon Musk je odustao od te odluke. On je napisao na Twitter-u da će SpaceX „besplatno nastaviti da finansira Ukrajinu“ iako Starlink i dalje gubi novac.

U novembru je objavljeno da se cena terminala Starlink u Ukrajini udvostručila, sa oko 385 dolara na 700 dolara. Međutim, mesečna pretplata je pala sa 100 dolara od početka rata u februaru na 75 dolara.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet