Umni vatromet, Uroš Petrović, pisac | BIZIT2022

Radionica koju je Uroš Petrović, pisac održao na nedavno održanoj BIZIT konferenciji se sastojala od interaktivnog razmrdavanja moždanih vijuga – od verbalnog promišljanja do buđenja umnih moći u više dimenzija. Prisutni su imali priliku da spoznaju širinu svog promišljanja, koje mnogi nisu ni bili svesni.

Drugi segment je bio posvećen ohrabrivanju učesnika na dalje razmišljanje izvan ustaljenih, uobičajenih i očekivanih okvira, na smelo smišljanje i glasno izražavanje sasvim novih ideja. Uz pomoć novonastalog nivoa samopouzdanja, promišljanje ide i korak dalje – praktičnom primenom na poziciju u profesiji, sa uočljivim mogućnostima povoljnog uticaja i na privatan život.

“Zagonetna pitanja su metod kojim uspešno možemo da beskrajni splet naših neuronskih puteva probudimo u željenim smerovima, u zavisnosti od toga šta želimo da postignemo. Takođe, služe da nateramo tu moćnu mrežu, koja povezuje naših stotinak milijardi neurona, da zatreperi kao nikada do sada i da ono što radimo učinimo mnogostruko zanimljivijim i za sebe i druge. Pri rešavanju zagonetnih pitanja, prisutni povezuju ono što znaju, ono što tek čuju i ono što pretpostavljaju te tako spoznaju i nešto sasvim novo i drugačije. Sve to dovodi do pravog vatrometa ideja. Ovakvim pristupom dolazi se do prodora u razmišljanju bez barijera, a upravo je ono presudno za pravljenje razlike u dostignućima, bez obzira na oblast interesovanja ili delovanja. Kalupi se razbijaju u paramparčad.”

Sa radionice svako je od prisutnih izašao inspirisan za korak dalje u kreativnosti i komunikaciji sa sobom i sa drugima, u poslu i u životu. Celokupno izlaganje Uroša Petrovića možete pogledati na linku ispod kao i ostala predavanja i panele koji su se održali prvog dana BIZIT konferencije.

Ukoliko vam se dopada sadržaj konferencije, pozivamo vas da nam se pridružite na zvaničnom BIZIT YouTube kanalu i zapratite nas tako što ćete pritisnuti dugme Subscribe, kako bismo sledeće godine bili još bolji i brojniji.

Podelite s prijateljima

Tweet