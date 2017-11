Umrežite vaše uređaje brzo i lako

I pametna kuća gradi se od temelja, a temelj je pouzdano umrežavanje. Na proteklom sajmu IFA 2017 u Berlinu D‑Link je predstavio novu opremu koja će sigurno povezati sve vaše (ne)povezane uređaje. Upoznajmo neke od noviteta…

Kako stvari sada stoje, 2018. godina će biti u znaku bežičnog povezivanja. Brži i raznovrsniji protokoli doneli su pouzdanije i sigurnije povezivanje, a čini se da korisnicima najviše prija povećanje brzine. Whole Home Coverage je koncept kojim D‑Link zdušno podržava bežično povezivanje svih uređaja u kući ili kancelariji, pokrivajući i najzabačenije kutke prostora. Kako kažu u D‑Link‑u, više pažnje potrebno je baš na evropskom tržištu, na kome su nekretnine čvršće, stamenije, s više armature i debelih zidova.

Ruteri s nišanom

Možda malo komplikovano deluju oznake DIR‑878 EXO AC1900 MU‑MIMO Wi‑Fi Gigabit Router i DIR‑882 EXO AC2600 MU‑MIMO Wi‑Fi Gigabit Router, ali iza njih se kriju dva bežična rutera koja nude trenutno najbolje pokrivanje bežičnim signalom na tržištu.

To bi teško bilo moguće bez inovativnog pristupa, pa D‑Link primenjuje nekoliko rešenja da bi vaš dom opskrbio WiFi signalom najveće brzine, uz najbolje pokrivanje. Oba rutera podržavaju MU‑MIMO tehnologiju (multi user multiple‑input‑multiple‑output) kojom posebnim antenama komuniciraju s posebnim, čak i veoma zahtevnim, uređajima. Pritom inovativna 802.11ac Wave 2 tehnologija, kombinujući kanale, isporučuje bežično do 1,9 Gbps kod modela 1900 i čak do 2,333 Gbps podataka kod modela 2600.

Način na koji ovi ruteri rešavaju problem pokrivanja i eliminacije „crnih tačaka“ je veoma zanimljiv. Četiri antene, naime, nisu u nizu, pa tehnologijom Advanced AC SmartBeam™ mogu da pojačaju signal u određenoj tački. Pažljiva analiza dolaznog signala sa povezanog uređaja koristi se da bi se izračunali parametri emitoavanja signala. Za „pojačavanje“ signala u nekoj tački, koristi se emitovanje više antena rutera (najmanje dve) koje, primenom faznog pomaka, pojačavaju signal u željenoj tački – u kojoj se nalazi uređaj do koga treba da dopre ovako pojačani signal.

Lako kroz zidove

Pomenuli smo evropsku čvršću gradnju, ali tu su i kuće na više nivoa, izmeštena garaža s automatskim vratima, kamera na kapiji i sijaset drugih stvari, a ako imate i baštu… Ma kako dobar bio, jedan ruter često ne može da pokrije ceo prostor domaćinstva, pa je tu D‑Link COVr Hybrid Whole Home Powerline WiFi System. Možete ga zvati jednostavno COVr.

Uz nove snažnije rutere idu i odgovarajući ekstenderi koji će obezbediti dodatnu pokrivenost za prostorije i prostore do kojih ne dopire signal rutera. COVR‑P2502 je ekstender nove generacije koji „bije iz svih oružja“. Koristi Powerline AV2 tehnologiju u kojoj se koriste postojeće električne instalacije za prenos podataka, pa nećete morati da postavljate nove kablove – što je često i najmučniji deo umrežavanja kad su potrebne velike brzine. Za razliku od nekadašnjih powerline uređaja koji su nudili relativno skromne brzine, COVr P2502 se povezuje s ruterom brzinom od čak 1,3 Gbps bez korišćenja WiFi spektra koji je ostavljen za povezivanje s uređajima.

COVr P2502 jednostavno uključite u bilo koju utičnicu u sobi, podesite ga pametnim telefonom, tabletom ili uz pomoć računara, i imaćete na raspolaganju čak tri gigabitna Ethernet porta, ali i MU‑MIMO WiFi brzine AC1200 (1,2 Gbps).

Novi uređaji predstavljaju idealno rešenje za lako, brzo i pouzdano povezivanje u velikim domaćinstvima, ali i savršeno rešenje za mala i srednja preduzeća pa čak i hotele ili apartmanska naselja. Više ekstendera može da bude postavljeno i na relativno velikom prostoru, a njihov intuitivni rad će povezati željene uređaje s onim koji nudi optimalnu konekciju.

