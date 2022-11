UN smatraju da ne postoji put kojim bi se održao rast temperature na manje od 1.5 stepena

Ujedinjene nacije su izdale još jedno oštro upozorenje da je, prema sadašnjoj politici, planeta daleko od cilja Pariskog sporazuma o održavanju rasta globalnih temperatura ispod 1,5 stepeni Celzijusa. To je prag za koji naučnici kažu da moramo ostati ispod kako bismo ublažili ekstremne, po život opasne vremenske događaje, kao što su toplotni talasi, suše i tropske oluje. Prema sadašnjoj politici, UN sugerišu da nismo ni blizu ispunjenja tog cilja klimatskih promena i da „ne postoji kredibilan put do 1,5C“.

Još uvek ništa od zacrtanih ciljeva

UN su iznele strašno stanje stvari u izveštaju koji su objavili samo nedelju dana pre početka klimatske konferencije COP27 u Egiptu. U njemu se navodi da obećanja koja su dali nacionalni kreatori politike od COP26, koja je održana u Glazgovu prošle godine, prave zanemarljivu razliku u odnosu na predviđene emisije za 2030. godinu, i da je napredak u poslednjih 12 meseci veoma neadekvatan. U stvari, izveštaj sugeriše da će trenutna aktivna politika dovesti do porasta globalnih temperatura za 2,8 C do kraja 21. veka i da će primena obećanja koja su data samo ograničiti porast na između 2,4 C i 2,6 C. Čak i to bi zahtevalo savršeno sprovođenje planova, pri čemu bi bogatije zemlje pomagale siromašnijim da ih sprovedu.

U 13. izdanju Izveštaja o nedostatku emisija tvrdi se da su potrebne velike društvene i infrastrukturne promene. On postavlja neophodne radnje za sektore uključujući snabdevanje električnom energijom, industriju, transport i zgrade, zajedno sa prehrambenim i finansijskim sistemima. U izveštaju se napominje da bismo, da bismo krenuli na kurs za postizanje cilja od 1,5C, morali da smanjimo emisije gasova staklene bašte za dodatnih 45 procenata do 2030. godine, u poređenju sa projekcijama zasnovanim na trenutnim politikama. Da bi se ograničio porast temperature na ispod 2C, potrebno je dodatno smanjenje emisija od 30 procenata.

