Unapređen automatski sistem za inspekciju za seriju imagePRESS C10010VP

Canon Europe sa zadovoljstvom objavljuje da je znatno unapredio sistem za inspekciju za seriju Canon imagePRESS C10010VP Series digitalnih kolornih štamparskih presa. Osim potvrde kvaliteta slike, unapređeni sistem sada takođe može automatski da detektuje nesavršenosti u odštampanim bar-kodovima, QR kodovima, promenljivim podacima poput alfanumeričkih karaktera u serijskim brojevima i poštanskim brojevima, kao i nekim tipografskim simbolima.

Značajan korak napred

Ovo unapređenje čini seriju Canon imagePRESS C10010VP jedinim tonerskim kolor produkcionim štampačem u svom segmentu tržišta koji ima ovaj nivo mogućnosti detekcije, što oslobađa stručne operatere od repetitivne i vremenski zahtevne ručne inspekcije, smanjujući greške i vreme proizvodnje i osiguravajući kvalitet produkcije.

Hiro Imamura, Potpredsednik, Marketing i inovacije za rešenja za dokumente u kompaniji Canon Europe, komentariše: „Automatizacija postaje sve kritičnija za naše klijente u oblasti produkcione štampe većeg tiraža, omogućavajući im da optimizuju funkcionalne procese, umanje prostor za greške i osiguraju apsolutnu doslednost i kontinuitet. Ovaj dodatni nivo opcione automatizacije štamparske prese znatno proširuje mogućnosti serije imagePRESS C10010VP za firme koje produciraju transakcionu štampu i direktnu poštu. On takođe pruža neprocenljivu pouzdanost svakoj organizaciji, recimo u logistici, koja redovno koristi bar-kodove za upravljanje svojim procesima rada i kod kojih je ključno da su ti odštampani podaci bez greške zbog osiguravanja nesmetane realizacije narednih procesa.“

Sistem za inspekciju serije imagePRESS C10010 VP skenira svaku odštampanu stranicu u potrazi za nesavršenostima kao što su pruge i prljavština na mediju. Korisnici mogu da automatizuju sistem da proverava sve strane, da neispravne pošalje u eliminaciono ležište i da ih automatski ponovo odštampa radi savršenog ispisa bez uticaja na produktivnost, ili da odbaci stranice bez ponovne štampe. Alternativno, operater može jednostavno da dobije evidenciju stranica koje nisu u skladu s unapred postavljenim merilima kvaliteta.

Klijenti mogu da postave automatske provere na do 32 oblasti slike i na do 30 oblasti transakcione stranice, uključujući i bilo koje promenljive podatke. Kao dodatna zaštita, odštampani podaci takođe mogu da se uporede sa referentnim podacima u CSV datoteci, dekodiranjem bar-koda ili QR koda i osiguravanjem da se on podudara sa glavnim podacima.

Ovaj unapređeni sistem za inspekciju pruža nivo preciznosti koji je vodeći na tržištu za ovaj tip štamparske prese, jer detektuje greške koje su prečnika svega 0,2 mm, bez uticaja na produktivnost i proširuje automatizovane provere sa inspekcije slike na numeričke podatke, koji su veličine svega 6 pt pa sve do 24 pt.

