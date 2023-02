Unesite „The Last Of Us“ u Google pretragu za iznenađenje

Neko u Google-u je veliki obožavatelj The Last of Us – Google pretraga sada ima kul malo iznenađenje koje slavi HBO-ovu hvaljenu adaptaciju serijala franšize video igrica.

Pečurke su svuda

Da biste to proverili, otvorite Google, ukucejte „The Last Of Us“ i sačekajte samo pola sekunde da se crvena pečurka pojavi na dnu stranice sa rezultatima pretrage. Kliknite na nju i vidite šta se dešava.

Što više klikćete na pečurku, to vam se ekran sve više puni raznim gljivama, ali, na svu sreću, jednostavnim klikom na crveno dugme “X” na dnu, možete da očistite sve što vam se pojavilo na monitoru.

Ovo nije ni prvi, a nadamo se ni poslednji put, da putem Google pretrage nailazimo na ovakva iznenađenja.

Izvor: Mashable

