Samsung je predstavio Galaxy S23 seriju pametnih telefona

Kompanija Samsung Electronics predstavila je modele Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ i Galaxy S23 i novu eru vrhunskog iskustva korišćenja Samsung Galaxy telefona. Čuvena Samsung Galaxy kamera korisnicima pruža više slobode za istraživanje sopstvene kreativnosti, kao što je snimanje Nightography video materijala sa transformativnom AI bioskopskog kvaliteta. „Snapdragon® 8 Gen 2 mobilna platforma za Galaxy uređaje“ nudi vrhunska iskustva, uključujući revolucionarnu AI, mobilno gejming iskustvo nove generacije i snažnu podršku igranju igara uz najbržu grafiku na svetu.

Na modelu Galaxy S23 Ultra, ugrađena S Pen olovka koju mnogi verni Samsung Galaxy korisnici znaju i vole nudi više mogućnosti za produktivnost, pravljenje beležaka, hobije i drugo. Sve inovacije u seriji Galaxy S23 koje postavljaju nove standarde upakovane su u atraktivan dizajn koji dodatno jača posvećenost kompanije održivosti uz više komponenti koje su napravljene od recikliranih materijal, nego kod bilo kog Samsung Galaxy pametnog telefona do sada.

„Vrednost uticaja tehnologije se meri ne samo po tome šta danas ljudima omogućava, već i kako doprinosi boljoj budućnosti“, izjavio je TM Roh, predsednik i direktor odeljenja za mobilno iskustvo u kompaniji Samsung Electronics. „Cela Galaxy S23 serija postavlja nove standarde kad je reč o pouzdanom vrhunskim iskustvima korišćenja pametnih telefona. Naša misija je redefinisanje maksimalnih performansi spajanjem snage, trajnih inovacija i održivosti.“

Samsung Galaxy kamera sa najviše megapiksela i brojnim funkcijama kreativne kontrole, danju i noću

Galaxy S23 Ultra omogućava svim korisnicima snimanje fenomenalnog video sadržaja. Nudi najnapredniji sistem kamere za Samsung Galaxy, prilagođen skoro svim uslovima svetla i osmišljen da zabeleži neverovatne detalje. Unapređene Nightography sposobnosti transformišu način na koji serija Galaxy S optimizuje foto i video materijal u širokom rasponu uslova okruženja. Od snimanja omiljene pesme na koncertu do pravljenja selfija ili grupne slike prijatelja na večeri — korisnici mogu da dobiju oštrije slike i video materijal. Vizuelna buka koja obično kvari slike pri slabom osvetljenju je korigovana novim algoritmom za obradu signala slike (ISP) na bazi AI koji poboljšava detalje i ton boje slike.

Kao prvi među Samsung Galaxy telefonima, model Galaxy S23 Ultra može da se pohvali novim 200MP adaptivnim piksel senzorom koji neverovatnom preciznošću beleži bitne trenutke. Koristi bining piksela da podrži više nivoa obrade visoke rezolucije istovremeno. A s obzirom da su selfi kamere važnije nego ikada za način na koji danas komuniciramo, serija Galaxy S23 uvodi brzi autofokus i našu prvu Super HDR selfi kameru uz skok sa 30 na 60 frejmova u sekundi za primetno bolje slikanje i snimanje lica spreda.

Za korisnike koji žele punu kreativnu kontrolu i prilagođavanje, serija Galaxy S23 nudi niz alata za nesvakidašnje iskustvo pravljenja fotografija. Aplikacija Expert RAW, dostupna ekskluzivno na Samsung Galaxy uređajima, omogućava snimanje fotografija u DSLR stilu i RAW i JPEG obradu — bez potrebe za glomaznom opremom uz kameru. Korisnici mogu da eksperimentišu i prave umetničke fotografije putem multiple exposures funkcije ili da naprave jasne slike Mlečnog puta uz Astrophoto i pošto su preuzete sa Galaxy S23, Expert RAW podešavanjima može se pristupiti iz izvorne aplikacije Camera. Nove karakteristike zooma Galaxy Watch5 serije Camera Controller aplikacija mogućava korisnicima da prave savršeno uokvirene snimke direktno sa svog ručnog zgloba.

Dodatna unapređenja kamere su:

Pri slabom osvetljenju ili u situacijama koje bi inače napravile zamagljenje, video materijal je stabilan uz uglove dvostrukog optičkog stabilizatora slike (OIS) u svim pravcima Galaxy S23 Ultre.

u svim pravcima Galaxy S23 Ultre. Snimanje video materijala je sličniji bioskopskom kvalitetu nego ranije uz poboljšani 8K video uz 30 frejmova u sekundi sa širim uglom.

uz 30 frejmova u sekundi sa širim uglom. Napredna object-based AI analizira svaki detalj u frejmu, čak i sitne karakteristike lica kao što su kosa i oči, kako bi pažljivo prikazala dinamične karakteristike osobe.

analizira svaki detalj u frejmu, čak i sitne karakteristike lica kao što su kosa i oči, kako bi pažljivo prikazala dinamične karakteristike osobe. Za dodatno poboljšano video iskustvo, nova funkcija 360 audio snimanja na Galaxy Buds2 Pro slušalicama stvara višedimenzionalni zvuk.

Na modelima Galaxy S23+ i Galaxy S23, čuvena Samsung Galaxy kamera takođe dobija unapređen izgled. Uklonjen je okvir sa konturama, što označava novu eru osnovnog Galaxy dizajna kojim se cela serija ističe.

Vrhunske performanse trasiraju put ka budućnosti mobilnog igranja igara

I za kreatore i za gejmere, želja da pomeraju granice i stalno iznova osmišljavaju nove mogućnosti zahteva tehnologiju koja prevazilazi očekivanja. Samsung i Qualcomm zajedno optimizuju Samsung Galaxy iskustvo sa najnovijim „Snapdragon 8 Gen 2 mobilnom platformom, najmoćnijom i naefikasnijom platformom ikada kod Samsung Galaxy pametnih telefona sa nabržim karakteristikama do sada. Takođe, na Galaxy S23 Ultra, baterija od 5000 mAh napaja veću kameru od Galaki S22 Ultra bez povećanja veličine uređaja.

Novodizajnirana mikro arhitektura CPU-a povećava procesorske sposobnosti Galaxy S23 serije za oko 30 % u poređenju sa Galaxy S22 serijom. Snimanje zadivljujućih fotografija pri slabom osvetljenju zahteva trilione proračuna u sekundi, tako da je visokoefikasna NPU arhitektura Samsung Galaxy optimizovana za 49 % kako bi uravnotežila performanse i snagu dok koristi AI algoritam, koji pomaže korisnicima da snimaju epske fotografije i video zapise. Jedan od najvažnijih poboljšanja u Galaxy S23 seriji je optimizovani GPU, koji je približno 41 % brži u poređenju sa Galaxy 22 serijom i specijalno dizajniran za napredne korisnike.

U iščekivanju budućnosti ultimativnog digitalnog realizma, Galaxy S23 Ultra spreman je da podrži praćenje zraka u realnom vremenu kada je u pitanju mainstream mobilnih igara. Korisnici će moći da vide primetno realnije prikaze scena, zahvaljujući tehnologiji koja simulira i prati svaki zrak svetlosti. Takođe, parna komora za hlađenje Samsung Galaxy, sada je veća i na svakom modelu serije Galaxy S23 osigurava da se gejming maraton ne prekida.

Uz svu ovu snagu dolazi i široki ekran od 6,8 inča sa zaobljenim ivicama na modelu Galaxy S23 Ultra sa smanjenim zakrivljenjem radi veće i ravnije površine za najbolji vizuelni doživljaj na Samsung Galaxy pametnom telefonu. Jedinstvena Samsung Galaxy funkcija unapređene udobnosti omogućava korisnicima da prilagode tonove boja i nivoe kontrasta da bi umanjili naprezanje očiju pred ekranom u noćnim uslovima. Funkcija pojačivača slike se sada podešava na tri nivoa osvetljenja umesto na dva protiv jarke svetlosti i odsjaja na dnevnom svetlu.

Dizajniran vodeći računa o planeti

Galaxy S23 serija podiže lestvicu vrhunske tehnologije koja obogačuje živote ljudi i doprinesi zdravijoj planeti. Još od Galaxy S22 serije, Samsung Galaxy povećava upotrebu recikliranih materijala sa šest unutrašnjih komponenti u Galaxy S22 Ultra na 12 unutrašnjih i eksternih komponenti u Galaxy S23 Ultra. Serija Galaxy S23 takođe ima veći izbor recikliranih materijala od bilo kog drugog Galaxy pametnog telefona, uključujući reciklirani aluminijum, staklo i recikliranu plastiku koja se dobija od odbačenih ribarskih mreža, PET boca i balona za vodu.

Nova S serija je prva koja ima Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 poseduje veću izdržljivost za dugotrajno korišćenje, koji u proseku sadrži 22 odsto recikliranog sadržaja nastalog u proizvodnji. Pored toga, svaki Galaxy S23 pametni telefon dolazi u redizajniranoj ambalažnoj kutiji napravljenoj od 100% recikliranog papira.

Uz Galaxy S23 seriju, Samsung radi više na minimiziranju negativnog uticaja na okoinu, bez kompromisa kad je reč o kvalitetu i estetici. Serija Galaxy S23 ima UL ECOLOGO® sertifikat, što znači da je proizvod sertifikovan za smanjeni uticaj na okolinu.

Za korisnike koji žele da produže životni vek svog uređaja, vrhunsko iskustvo serije Galaxy S23 može da se održi tokom godina uz četiri generacije OS ažuriranja i pet godina bezbednosnih ažuriranja.

Praktična bezbednost i privatnost omogućavaju transparentno iskustvo bez kompromisa

Iskustvo bezbednosti i privatnosti su osnova serije Galaxy S23. Svaki pametni telefon dolazi sa kompletnom Samsung Knox zaštitom, koja je dobila više državnih i industrijskih sertifikata od svih drugih mobilnih uređaja, platformi ili rešenja na tržištu. Tabla za bezbednost i privatnost na Samsung Galaxy uređajima omogućava korisnicima punu vidljivost toga ko ima pristup njihovim podacima i kako se oni koriste. Brzo i lako se može videti da li su lični podaci izloženi riziku sa pristupom jednostavnim savetima za promenu podešavanja radi bezbednijeg iskustva. Korisnici takođe mogu da odlučne koje tačno aplikacije i programi imaju pristup njihovim podacima i kako mogu da se koriste.

Za dodatni nivo bezbednosti, Knox Vault, koji je prvi put uveden na seriji Galaxy S21, štiti informacije na seriji Galaxy S23 tako što ih izoluje od ostatka uređaja, uključujući OS, radi dodatne zaštite.

Više slobode i fleksibilnosti za povezan način života

Povezana iskustva svakog modela Samsung Galaxy S serije pružaju dodatne prednosti. Samsung Multi Kontrola sada je proširena na Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ i Galaxy S23 za vrhunsku fleksibilnost između uređaja. Pored toga, unapređena mogućnost korišćenja teksta čini kopiranje i lepljenje teksta, kao što je URL, sa jednog na drugi uređaj lakim da bi se nastavilo sa aktivnošću na drugom uređaju.

Na modelu Galaxy S23 Ultra, Google Meet uparen sa Samsung Notes i ugrađenom S Pen olovkom sada dodatno povećava saradnju tokom video poziva. Uz Google Meet deljenjem uživo, učesnici mogu istovremeno da zajednički uređuju dokument na svakom od svojih Android uređaja umesto da gledaju na deljenom ekranu.

Dostupnost i cena

Od 17. februara 2023, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ i Galaxy S23 će biti dostupni kod operatora i maloprodavaca, kao i na Samsung.com. Serija Galaxy S23 dolazi u četiri nijanse inspirisane prirodom: fantomski crnoj, krem, zelenoj i boji lavande.

Galaxy S23 Ultra prodavaće se u Srbiji po preporučenoj maloprodajnoj ceni od 171,999 rsd, Galaxy S23 + po preporučenoj maloprodajnoj ceni od 147, 999 rsd , a Galaxy S23 od 116, 999 rsd.

Naruči pre svih

Uz kupovinu uređaja iz Galaxy S23 serije i dobijate X2 model sa dvostruko većim memorijskim prostorom* po ceni osnovne varijante i uštedite do 22.000 RSD. Promocija traje od 1.2. do 16.2.2023. ili do isteka zaliha.

Napomena: *Odnosi se na: Galaxy S23 8/256 GB po ceni od 8/128 GB, Galaxy S23+ 8/512 GB po ceni od 8/256 GB i Galaxy S23 Ultra 12/512 GB po ceni od 8/256 GB. Ne uključuje model od 1 TB.

