Google Messages bi vam uskoro mogao omogućiti da kreirate sopstveni profil

Google Messages je bio u fazi ažuriranja u proteklih nekoliko nedelja, pri čemu je većina promena bila usredsređena na izgled i privatnost.

Još uvek se ne zna da li će i kada funkcija biti dostupna

Aplikacija za razmenu poruka je primećena sa malo redizajniranim account switcher-om, u skladu sa temom Material You. Nedavno je usluga dodala enkripciju od kraja do kraja za grupe do 100 ljudi, u odnosu na prethodno ograničenje od 21 člana. Čini se da Google takođe radi na novoj funkciji Messages koja će omogućiti korisnicima da kreiraju sopstvene profile. Ako postane funkcionalna i javna, funkcija Profile može da funkcioniše kao u mnogim najboljim aplikacijama za razmenu poruka, kao što su WhatsApp i Telegram. Moći ćete da podesite profil koristeći svoju email adresu, a zatim da otpremite sliku profila.

Takođe može postojati opcija vidljivosti da izaberete ko može da vidi vaš profil: javno, kontakti ili samo vi. Kada podesite privatnost na „javno“, svako ko vam pošalje poruku moći će da vidi informacije o vašem profilu ako mu odgovorite. Iako ostaje nejasno kako ova nova funkcija funkcioniše, opcija vidljivosti je standardni deo podešavanja profila na drugim platformama za razmenu poruka. U meniju podešavanja profila videćete i prekidače za primanje obaveštenja kad god dođe do novog ažuriranja vaših kontakata, verovatno uključujući promenu imena ili kontakt broja. Ispod te opcije je još jedan prekidač za primanje obaveštenja kada se pronađu novi kontakti.

Interfejs funkcije profila je očigledno u ovom trenutku neispravan, a ništa se ne dešava kada dodirnete bilo koje dugme. Rečeno je da je UI meni postojao poslednjih nekoliko meseci, ali još uvek nije implementiran. Bez obzira na to kada postane dostupna javnosti, dodavanje profila u Messages će dodati lep dodir personalizacije aplikaciji.

Izvor: Androidpolice

