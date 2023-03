United Archer će do 2025. godine imati leteće taksi rute u Čikagu

Archer Aviation i United Airlines objavili su danas partnerstvo za pokretanje komercijalne avio taksi rute u Čikagu. Kompanije planiraju da otvore putanju između centra grada i međunarodnog aerodroma O’Hare 2025. godine.

Novi vid saobraćaja smanjiće emisiju štetnih gasova

Pored toga što je sedište United-a i najveće čvorište, čikaški aerodrom za putovanje na posao čini ga idealnim poligonom za letenje taksija. Na primer, vožnja do ili od O’Hara, u zapadnom predgrađu Rosemonta, može trajati od 35 minuta do više od jednog sata, u zavisnosti od saobraćaja. Ali Archer procenjuje da će let u jednom od njegovih vazdušnih taksija trajati samo 10 minuta da putuje od O’Hara do odredišta na heliodrom u centru grada.

Archer opisuje predstojeću rutu kao konkurentnu po ceni za putnike. Ali čak i ako je u početku ograničen na poslovne putnike dubokog džepa, program bi trebao biti dobar za životnu sredinu. Archer-ovi vazdušni taksiji koriste električne motore i baterije i ne proizvode emisije CO2. Partnerstvo je najnovije u agresivnim investicijama United-a u leteće taksije. Prošle godine, aviokompanija je naručila najmanje 200 električnih letećih taksija od kompanije Eve Air Mobility. Ako sve bude po planu, putanja će pomoći da se smanji emisija štetnih gasova i zagušenje u saobraćaju.

