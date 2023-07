United Cloud pionir u uvođenju Android TV-a

United Cloud je pravi pionir u uvođenju novih tehnologija u industriju telekomunikacija i medija. Uspešnom implementacijom CBS-a i uvođenjem Widevine CAS-a među prvima su u svetu.

United Cloud tim na Google TV Partner Bootcamp 2023: Vassilis Gerogiannis, Senior Product Manager; Željko Đurić, Product Manager; Petar Stefanović, Tech Team Manager

United Cloud, jedan od najbrže rastućih razvojno-tehnoloških centara sa timom od 320 stručnjaka u pet gradova regiona i Evrope, nedavno je imao svoje predstavnike na prestižnom Google TV Partner Bootcamp-u održanom u San Hozeu, što dodatno doprinosi njihovoj posvećenosti inovacijama i značajnom uticaju koji imaju u industriji telekomunikacija i medija.

Poziv koji mnogi čekaju, a retki dobiju, predstavlja ekskluzivno učešće u nizu specijalizovanih radionica i intenzivnih treninga koje Google organizuje za svoje partnere. Ova prilika omogućava fokusirano saznanje o idejama, planovima i postignućima Google-a u vezi s razvojem Android TV ekosistema. Istovremeno,

Google dobija direktnu povratnu informaciju o planovima partnera i trenutnoj implementaciji.

Za tim United Cloud-a to je bila prilika da direktno razgovara sa ključnim osobama u Google-u, kao i s drugim partnerima iz industrije. Željko Đurić, Product Manager, koji je zajedno sa svojim kolegama prisustvovao događaju, prenosi nam najnovije trendove i kretanja u industriji.

Koliko dugo United Cloud sarađuje sa Google-om i u kojim sve oblastima?

Kao inovacioni i razvojni centar United Grupe, United Cloud sarađuje sa Google-om već dugi niz godina. Početak datira još 2016, kada je započet razvoj prvog EON Smart boksa zasnovanog na operativnom sistemu ATV (Android TV), što je i do danas ostao jedan od stubova naše saradnje. Za ovih šest godina pređen je dalek put, ATV sada izgleda mnogo drugačije, između ostalog i zato što je Google pažljivo slušao naše ideje i zahteve, ali i zato što smo razvojem softvera doprineli izmenama i dopunama koda što samog OS-a, što nekih integrisanih komponenti.

Jedan od događaja koje smo organizovali zajedno s Google-om bio je prvi lokalni AndroidTV Hakaton, gde je pobednički tim imao priliku da poseti Google centralu na I/O 2019 u Kaliforniji. Kao jedna od prvih 10 firmi (danas ih ima više od 170) koja je implementirala ATV na svoje uređaje, United Cloud je bio i ostao pravi pionir u uvođenju novih tehnologija. Tako je i danas, sa uspešnom implementacijom CBS-a i uvođenjem WCAS-a, po kojima smo daleko ispred regiona i jedni od prvih na svetu.

Koji su ključni trendovi u daljem tehnološkom unapređenju i razvoju AndroidTV-a?

Jedno od iznenađenja sa ovogodišnje konferencije jeste informacija da, za razliku od mobilnih platformi, Android TV OS neće biti dostupan u verziji 13, koja se preskače i ide se direktno na verziju 14. Neko će reći zbog sujeverja, ali u stvari Google na taj način želi da svojim razvojnim timovima obezbedi dovoljno vremena da optimizuju narednu verziju ATV-a. Postoje kritike da ATV sadrži previše delova koda koji su isključivo svojstveni mobilnim platformama, i Google je rešio da se sada ozbiljno pozabavi time.

S telefonima vidimo da hardverska specifikacija postaje sve jača i jača sa svakom novom verzijom, pa sada npr. 6 ili 8 GB RAM-a više nisu retkost. S druge strane, mnogi od servisa ključnih za telefone, poput kvaliteta fotografija, komunikacije s mobilnom mrežom ili upravljanje baterijom, jednostavno nisu potrebni i samo bi podizali cenu finalnog proizvoda.

Jedan od ciljeva United Cloud-a je da svi EON STB uređaji budu na nekoj od dve verzije OS-a do kraja ove godine, što ih svrstava u rang najvećih svetskih kompanija i ispred konkurencije u regionu

U sinergiji sa ovom optimizacijom radi se i na sniženju potrošnje električne energije kako u redovnom radu, tako i tzv. modu spavanja, kada korisnik ne koristi uređaj. Treći trend, koji je podjednako značajan za United Cloud, jeste nastavak integracije i unapređenja mogućnosti servisa od značaja za operatore kao što su WCAS i CBS.

Gde je svet, a gde region u pogledu implementacije naprednih tehnologija, kao što su AndroidTV 14 release, Common Broadcast Stack (CBS) i Widevine CAS?

Do pojave ATV-a 14 na uređajima proći će bar dve godine, tako da ćemo se još neko vreme družiti sa ATV-om u verzijama 11 i 12. Upravo to je jedan od ciljeva United Cloud-a, da svi EON STB uređaji budu na nekoj od te dve verzije OS-a do kraja ove godine, što nas svrstava u rang najvećih svetskih kompanija i ispred konkurencije u regionu.

Kao što je United Cloud bio pionir u implementaciji ATV-a, ista situacija je i sa CBS-om i WCAS-om, jer smo u društvu veoma malog broja kompanija koje ih implementiraju. Sada smo u završnoj fazi puštanja tih servisa kod krajnjih korisnika. Da podsetim, servisi koje mi razvijamo koriste se kod operatora United Grupe na sedam regionalnih tržišta koja broje ukupno više od 40 miliona ljudi i, koliko je nama poznato, bićemo jedini u regionu koji će uraditi tranziciju na CBS i WCAS.

