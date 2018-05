United Group investira 600 miliona evra u regionu

Victoriya Boklag, potpredsednik marketinga i medija United Group B.V. izjavila je, na panelu o United Group pod nazivom “Izuzetna priča o rastu u evropskoj kablovskoj distribuciji i medijskoj industriji”, u okviru redovne godišnje skupštine i biznis foruma EBRD u Jordanu, da su planirane investicije od 600 miliona evra u regionu. “Postoji veliki potencijal penetracije naših usluga u regionu i tu ima prostora za napredak. Nameravamo da investiramo i u fiksne i mobilne mreže, kako bismo omogućili podršku sve većim kapacitetima i pružili još veći kvalitet usluge. Moramo imati mreže koje su spremne za budućnost. Smatramo da postoje i druge mogućnosti za ulaganja, ali to će biti neke dodatne investicije”, objasnila je Boklag.

Navodeći da je kompanija počela samo u Srbiji, a sada imamo tržište od više od 20 miliona ljudi u šest država bivše Jugoslavije. Boklag je istakla da su ključna tržišta United Group-e Hrvatska, Srbija i BiH”. Dragan Šolak, osnivač i predsednik Upravnog odbora United Group je dodao da su mislili da možda neće uspeti da pruže sve što bi mogli, jer je tržište u nemogućnosti da sve prihvati, ali treba da budu spremni na viši nivo. “Na neki način smo omeli postojeće konkurente na tržištu, jer smo uveli nove usluge po jeftinijim cenama“, rekao je Šolak i najavio: “U septembru ćemo prvi ponuditi novu formu emitovanja. Kada sam nedavno razgovarao s investitorima u Njujorku, oni plaćaju 200 dolara mesečno, a naša usluga je 15 dolara i pružili smo bolju uslugu nego u Njujorku. Nastojimo da vodimo razvoj, a da ne poremetimo neke tokove u regionu. Smatramo da ne nudimo previše po preniskoj ceni”, istakao je Šolak.

Govoreći o inovacijama, Alain Pilloux, potpredsednik EBRD-a naglasio da su one u svetu ne samo brze, nego i da se konstantno ubrzavaju. “United Group je fascinantan primer kako daleko možete da dogurate iz mesta koje mnogi iz Silikonske doline ne bi znali da prepoznaju na karti. No, u državama regiona događaju se divne stvari i to je vrlo važno i pokazuje da je mnogo toga moguće i zato sarađujemo s KKR i United Group. Naš je zadatak je da riskiramo i pružimo podršku inovacijama“, rekao je Pilloux.

Direktor Kohlberg Kravis Roberts&Co (KKR) Jean-Pierre Saad je istakao da je to njihova prva investicija u jugoistočnoj Evropi. “Naš posao kao ulagača je da tražimo prilike za ulaganja. Uvek smo vodili u podršci šampionima i kao deo tematskog rada u teklekomunikacijama brzo smo identifikovali kompaniju kao najbrže rastuću u regionu. Proveli smo neko vreme s timom i važno je da su bili tako jaki u regionu, a prepoznali smo i da postoji mnogo potencijala u regionu”, rekao je Saad i dodaje da su bili impresionirani kvalitetom imovine i mreže, kao i činjenica da je EBRD bio tamo, što im je unelo mnogo poverenja.

Alain Pilloux podseća da se EBRD temelji na tranziciji i sistemskoj promeni. “To znači da težimo u svim državama da se lokalne privrede razvijaju: da budu konkurentnije, otpornije, integrisanije, inkluzivnije i da se njima bolje upravlja. Saradnja s United Group zadovoljava sve ove kriterijume. Privrede na Balkanu činimo kompetitivnijim, naročito kroz različite projekte, a to čini region integrisanijim”, rekao je Pilo i dodao da je kompanija United Group izuzetno dobra i po pitanju inkluzivnosti “jer je žena na čelnoj poziciji, uz nekoliko muškaraca u pozadini”.

Jean-Pierre Saad je naglasio da kompanija posluje na vrlo kompetitivnom tržištu i u industriji koja je u transformaciji. “I u medijskoj i u komunikacijskoj industriji događaju se promene. Stalno donosimo važne strateške odluke. Jedna od važnijih odluka bila je 2015. godine kada je United Group kupio trećeg najvećeg mobilnog operatera u Sloveniji, Tuš Mobile. Druga je akvizicija Nove TV u Hrvatskoj, za koju smo nedavno dobili odobrenje regulatorne agencije. Takve akvizicije su deo naše strategije da pomognemo tradicionalnim medijima u transformaciji kako bi postale relevantne i uspešnije u digitalnom dobu”, rekao je Sad.

Saad je rekao da je za svaku medijsku kompaniju bitno da ima lokalne vesti i to se vidi na primerima u svetu. “Svaka uspešna medijska strategija ima segment koji se bavi vestima. Shvatili smo da je potrebno uvesti medijski biznis koji funkcioniše 24 sata dnevno te da se pritom u pružanju vesti mora držati profesionalnih pravila, to nam je vrlo bitno. To je deo šire medijske strategije”, rekao Saad.

Potpredsednik EBRD-a ističe da u regionu investiraju oko miljardu dolara godišnje. “Pokušavamo da mobilizujemo i mnogo novca spolja. Te zemlje su drugačije nego što su bile 90-ih i mnogo se u njima postiglo. No, mnogo toga još treba učiniti. Iz političkog gledišta to je region, da parafraziram izjavu italijanskog premijera od pre nekoliko godina, gde prošlost još nije postala istorija jer su rane još uvek sveže i mnogo toga još treba da bude učinjeno. No, mnogo toga se promenilo od 90-ih, sada vođe regiona razgovaraju, smeju se, čak sam video i da zajedno pevaju. Bitno je da razgovaraju”, kaže Pilo.

Kada je reč o budućnosti, Šolak je rekao da se puno govori da će televizori nestati, ali se on ne slaže s time. “Bar ne u skorije vreme. Glavna promena će biti to da ćete moći da gledate televiziju gde god želite i moći ćete da pristupite sadržaju gde god želite. Uloga operatera je da pruži izbor u tehnološkom smislu i u smislu sadržaja, i smatra da će svaki pretplatnik odlučiti kako će da konzumira taj sadržaj. “Smatram da će uskoro sve biti moguće, a od pojedinaca će zavisti kako će konzumirati sadržaj. Većina programa će se pretvoriti u arhive sadržaja, a sport i vesti će ljudi gledati uživo. To će se uvek emituje uživo, ali ako propustite neki od tih sadržaja, možete ga gledati u snimku. To moramo da pružimo našim korisnicima”, rekao je Šolak.

Izvor: N1

